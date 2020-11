RAI: FINALMENTE IL GOVERNO SI SVEGLIA.

SI ACCORGE ” CON FORTE RITARDO” CHE LA RAI DI FOA E SALINI È IN DEFAULT.

L’altro ieri in un post parlavo di “DISASTRO RAI”, oggi, con dati alla mano relativi all’anno in corso, descrivo la profonda crisi finanziaria e di ascolti in cui è precipitata la RAI.

L’occasione ce la fornisce la giornalista Giovanna Vitale che, con un suo articolo su repubblica, comunica i pessimi dati finanziari e di ascolto di quest’anno.

Siamo di fronte a un’ azienda incapace di rinnovarsi, di ridurre gli enormi costi di funzionamento, di produrre programmi al passo con i tempi, ma capace, nonostante già i suoi 13 mila dipendenti, di spendere per assunzioni e promozioni più del necessario.

È recente la nomina di 18 vicedirettori di rete e la nomina di venti nuovi dirigenti.

ALLA FACCIA DELLA RIDUZIONE DEI COSTI.

L’osservatorio sui conti pubblici, diretto da Carlo Cottarelli, conferma che fra il 2013 e il 2019, i ricavi sono scesi di 135 milioni, causa del cattivo andamento dei ricavi da pubblicità e commerciali.

L’indebitamento netto è passato dai 251 milioni di fine 2018 ai 537 milioni di fine 2019.

A giudizio del Tesoro, a far sprofondare i conti è stata la pessima gestione del tandem Salini – Foa.

L’AD Salini, voluto dai pentastellati e il Presidente Foa voluto dalla Lega.

In un’azienda privata, correttamente gestita, con questi risultati, l’AD e il Presidente sarebbero stati immediatamente licenziati.

In Rai, no, la partitocrazia blocca tutto, anzi a volte ha la sfrontatezza di premiare.

Siamo ancora ad aspettare la fine del mandato ( aprile 2021 ).

Ciò è scandaloso.

Sono i numeri a decretare il fallimento di una gestione che in poco più di due anni ha fatto andare in rovina i conti e interrompere ogni tentativo di rilancio.

Finalmente il Ministro Gualtieri, nella sua veste di azionista di controllo, ha comunicato in Parlamento il benservito ai vertici RAI.

Salini e Foa non saranno riconfermati alla scadenza del mandato, aprile 2021, così come l’intero Consiglio di Amministrazione.

Purtroppo è un benservito che non è riuscito, almeno salvo sorprese, a frenare l’ennesima infornata di poltrone targata Salini – Foa; la responsabilità di tutto ciò ricade sull’attuale Ministro che avrebbe dovuto bloccare le nomine e le promozioni per effetto dei conti in rosso.

Che peccato!!!!!!!!!!!

Un errore che sarà a carico di noi cittadini che paghiamo il canone.

