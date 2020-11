Gino Strada in Calabria per una scelta di rottura

Non che in Calabria non ci fosse consapevolezza dei guai della sanità, né sono mancate battaglie serie e campagne di denuncia contro inefficienze e malaffare nel settore in questi ultimi anni.

Mancava il terrore per le conseguenze del virus sulle nostre vite, però. Non c’era la sensazione diffusa di sentirsi come topi in trappola. In fondo, per casi più complessi si poteva sempre prendere la strada per altre regioni, soprattutto del Nord. Un parente, un amico, un figlio c’era sempre a Bologna, a Milano o a Torino o a Padova. “Emigrazione sanitaria” l’hanno chiamata, l’abbiamo chiamata, quella che adesso, per il Covid, non è minimamente immaginabile.

Il sistema sanitario soffre da un capo all’altro del Paese e anche le eccellenze del Nord mostrano segni di cedimento. La riorganizzazione della sanità pubblica su basi aziendalistiche, con concessioni enormi al settore privato, ha portato il conto. Ma in Calabria le cose stanno peggio, perché la logica aziendalistica si è sposata con gli appetiti di gruppi affaristici e criminali e con il clientelismo e il familismo spudorato di un ceto politico straccione, privo di qualsivoglia visione del futuro, nonostante le tante risorse – umane, naturali e culturali – di cui la regione dispone o potrebbe disporre.

Per rendersi conto di una parte del problema, quello dell’ipotrofica crescita delle strutture private convenzionate, basta leggere alcuni passi del Piano di Rientro dal debito approvato sotto la presidenza Loiero (Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi) nel 2009:

“L’altra fortissima criticità rilevata riguarda il numero di strutture private e nella scarsa attività e in appropriatezza secondo il DPCM 2001. In alcuni territori esse superano come numero i presidi pubblici come a Cosenza, o il paradosso di Crotone dove ci sono 6 casa di cura private e un solo presidio pubblico. L’analisi dell’attività nelle strutture private mostra che si tratta nella maggior parte di duplicazioni di unità operative di base (chirurgia, ortopedia, medicina, cardiologia) caratterizzate da bassa o bassissima casistica, bassa complessità oltre, come abbiamo detto, inappropriatezza che in alcune strutture supera il 50% di tutti i ricoveri e raggiunge anche l’80%. Anche nel caso del privato, a parte poche eccezioni, si rileva che le unità operative particolarmente inefficienti, ma anche a rischio per la bassa casistica operatoria, sono le branche chirurgiche.”

Un drenaggio continuo di risorse dal pubblico al privato, affossamento delle strutture pubbliche territoriali e di gestione delle emergenze. Una realtà che adesso siamo costretti a guardare con gli occhi della paura. Una paura che di ora in ora diventa rabbia diffusa e indignazione. Rabbia per lo stato in cui versa il sistema sanitario regionale, indignazione per il modo in cui il governo e la regione hanno finora gestito l’emergenza, la storia tragicomica e picaresca dei commissari straordinari, il caos istituzionale che regna sovrano mentre la gente intasa i pronto soccorso ed i reparti degli ospedali che nel frattempo devono sacrificare pazienti con altri e non meno gravi patologie.

Non deve stupire, pertanto, il favore che ha incontrato in questi giorni tra i calabresi l’opzione Gino Strada come commissario straordinario alla sanità. Non c’è solo il riconoscimento di una storia, ma la consapevolezza che solo una scelta di radicale rottura col passato e con il famelico “partito trasversale della sanità” possa contribuire a rimettere le cose a posto e a farci recuperare un po’ del tempo perduto.

Non è la ricerca dell’uomo della provvidenza, ma di professionalità indipendenti, libere, non compromesse nemmeno indirettamente con i grumi di potere visibili e occulti che della sanità – oltre il 70% del bilancio della regione – hanno fatto una fonte di profitti monetari ed elettorali a scapito del diritto alla salute dei cittadini.

La scelta di Strada va in questa direzione.

