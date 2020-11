Orban e Morawiecki premier di Ungheria e Polonia, sovranisti amici di Salvini e Meloni non perdono occasione di dimostrarsi per quello che sono: non vogliono rispettare lo Stato di diritto e quindi minacciano il veto sul Recovery Fund. Il rispetto dei valori europei e democratici di certo non vi appartiene, ma a noi sì. Mi ripeto per l’ennesima volta. Non dovevamo far entrare in Europa i paesi del ex Patto di Varsavia. Non hanno, nessuno di loro, una mentalità europea.E! Ringraziamo il capit.ano e la melona e andassero a ringraziare i loro amici fascisti se all’Italia non arriverà nulla.quindi meglio prendere il MES PCS almeno possiamo sistemare la sanità che fa schifo.Se non ci sbrighiamo a prenderlo, ci bloccano anche il MES.

Gran brutta notizia per l’Italia e il rilancio dell’economia a causa degli amici europei di Salvini. Gli idioti e mentecatti non li abbiamo solo in casa…

“Polonia e Ungheria hanno deciso di tenere in ostaggio il bilancio Ue dei prossimi sette anni (che vale circa 1.100 miliardi) e soprattutto il Recovery Fund, il maxi-piano da 750 miliardi di euro che l’Italia attende per far ripartire la sua economia. Budapest e Varsavia hanno deciso di mettere il veto perché chiedono di modificare il meccanismo che vincola l’erogazione dei fondi Ue al rispetto dello Stato di diritto. In attesa di una soluzione, la prima conseguenza è che ci sarà un ulteriore slittamento nell’attuazione del piano. Al momento si prevede che la prima “tranche” del Recovery arrivi non prima dell’estate, ma al momento nessuno è disposto a scommettere sull’esito della vicenda.”

