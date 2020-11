Nel anima stalinista del PD, oggi prevalente, è giustizialista. Ricordate tangentopoli?

“Sin da quando sono iniziati i processi a suo carico, il suo partito ha preso le distanze dall’uomo politico di maggior prestigio della Campania. Questo dovrebbe insegnare qualcosa al Pd in particolare, ma in genere ai partiti”.. Giuseppe Fusco legale di Antonio Bassolino.

Si è quello che stanno facendo con Matteo Renzi !!! Non ho ancora sentito nessuno del pd domandarsi come mai questi attacchi feroci nei confronti di Renzi e della sua famiglia ? Eppure se oggi sono seduti su quello ”’scranno ”” l’ho devono a Matteo Renzi !!! Fraternità amore riconoscenza ZERO !!

Calenda attacca il Pd: «Solidarietà a Bassolino, ma i giustizialisti siete anche voi» Il segretario Zingaretti: «Il suo un calvario». L’ex ministro: «Siete degli ipocriti»

«Nicola ti segnalo che avete votato tutte le peggiori leggi giustizialiste di questo paese. Da quando siete al Governo con i 5S poi ne avete anche fatto un vanto. Con grande franchezza questo tweet è semplicemente ipocrita». Così su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda, commentando il tweet del segretario del Pd Nicola Zingaretti in merito alla 19esima assoluzione di Antonio Bassolino.

Zingaretti, infatti, ieri si è pronunciato sull’ennesima sentenza di assoluzione per l’ex governatore della Campania: «Un grandissimo abbraccio ad Antonio Bassolino – ha scritto il segretario dem -. 19 assoluzioni: un calvario che un leader della sinistra italiana come è lui ha affrontato con grande determinazione, dignità e rispetto delle istituzioni. Non è da tutti».

Proprio ieri, al Dubbio, il legale di Bassolino, Giuseppe Fusco, aveva evidenziato l’emarginazione vissuta dal politico all’interno del proprio partito, il Pd, che, di fatto, lo ha relegato ai margini della vita politica. «Bassolino è stato emarginato dalla politica almeno dal 2006 – ha dichiarato Fusco -. Sin da quando sono iniziati i processi a suo carico, il suo partito ha preso le distanze dall’uomo politico di maggior prestigio della Campania. Questo dovrebbe insegnare qualcosa al Pd in particolare, ma in genere ai partiti».

Nel anima stalinista del PD, oggi prevalente, è giustizialista. Ricordate tangentopoli? ultima modifica: da

