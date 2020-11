Orlando. Brutta persona.E un perdente DOC al vertice del PD. Sta aspettando gli ordini di Baffino. E adesso chi glielo dice a Zingaretti, che è anche meno veloce di Orlando?

Un cervello così pronto e vivace non me l’aspettavo proprio da Andrea Orlando.

Sul Dubbio di tre giorni fa ha concesso una lunga intervista sul caso Bassolino il cui filo conduttore era rappresentato dall’espressione utilizzata:

“Adesso bisogna capire che cosa non ha funzionato”

Caro Orlando hai avuto ben tredici anni per pensarci da autorevole dirigente dei Ds prima e del Pd poi per fartene un’idea: E questo non ti fa onore se ci fai caso.

Ma poi esattamente dal Febbraio del 2014 fino al Marzo 2018 sei anche stato ministro della Giustizia.

E ti sono passate sotto il naso le dimissioni della tua collega Guidi massacrata da infamie a mezzo stampa che nulla avevano a che fare con l’incihiesta.

E dopo per l’altro tuo collega Lupi ugualmente dimissionario per il regalo di un Rolex al figlio da cui si sono dipanate notizie e falsità.

Da cui poi Lupi è stato assolto.

Per non parlare della vicenda Consip del 2017 in cui sono state falsificate trascrizioni, ricostruiti fatti inesistenti sui giornali, a proposito di Tiziano Renzi.

E’ stato mandato in galera un imprenditore per corruzione su appalti cui non aveva partecipato né vinto.

E tu algido difensore della giustizia non hai mai sentito il dovere da ministro di fare alcunché mandando ispettori a verificare il funzionamento degli uffici giudiziari in cui tutto questo avveniva.

Niente di niente di niente. Con il segreto istruttorio violato con le veline che passavano a gogò tra i giornali amici dei Pm?

Ed ora il caso Bassolino come se fosse stato un fungo cresciuto all’improvviso.

Ma dico ci sei o ci fai?

Calenda ha definito giustizialista il comportamento del Pd in questi anni.

Ricorderai l’invito a fare un passo indietro alla Boschi, a Lotti, al giglio magico di Gotor, di Cuperlo e non so da quanti altri.

E tu che facevi dormivi?

L’unica giustificazione che puoi addurre è quella di essere stato inadatto ed incapace nel difendere il principio garantista della presunzione d’innocenza su cui si basa il nostro ordinamento costituzionale..

Ma non solo come cittadino e Parlamentare ma innanzitutto come ministro della Giustizia.

E se non ci hai capito nulla in tredici anni pur con queste opportunità e responsabilità immaginarsi quanto ti dobbiamo ancora aspettare perché tu capisca.

Guarda il caso Open e lo capisci subito,

il mio consiglio spassionato invece di scrivere idiozie. Subito sbeffeggiate da Calenda.

Orlando. Brutta persona.E un perdente DOC al vertice del PD. Sta aspettando gli ordini di Baffino. E adesso chi glielo dice a Zingaretti, che è anche meno veloce di Orlando? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo