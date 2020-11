QUALI GLI INTERROGATIVI DA SCIOGLIERE

Ci sono frasi che diventano virali, ma poi restano sospese per aria e non atterrano mai. Cosa è rimasto di “andrà tutto bene”? Come è stato interpretato dalle persone quel “dovremo convivere col virus per molto tempo” e quel “niente sarà più come prima”?

L’arrivo del vaccino è una grande notizia, che riempie tutti di aspettative positive per la salute, ma la sua somministrazione tempestiva e totale sarà un banco di prova per tutti i governi del mondo, non solo per quello italiano, e questo è un problema che riguarda tutti perché la più grande pandemia della storia non può essere affrontata con una strategia da sovranismo sanitario.

Lo scatto di efficienza che è richiesto a tutti i governi non è un tema manageriale, per il quale chi ha più filo da tessere tessa, ma è un problema politico globale. Dunque lo scatto deve essere innanzitutto politico, perché il “dopo” non scoccherà ad una fantomatica ora X “dopo il vaccino”, ma di quel “dopo” i segni si vedono già oggi e pongono interrogativi da affrontare subito, perché il modo di convivere col virus, oggi, segnerà per un tempo indefinito, generazionale, il modo di convivere con gli effetti prolungati nel tempo di una pandemia che si è già trasformata in crisi globale. Non solo sanitaria.

Crisi economica, innanzitutto, che sta ampliando le precedenti disuguaglianze e creandone di nuove su tutti i piani, dalla salute alla scuola, dalla cultura ai diritti, trasformando comportamenti sociali e atteggiamenti politici. E tutto si somma, anche se molti si ostinano a non capirne il nesso, alla crisi ambientale e delle risorse energetiche ed alimentari. Come non vedere che sotto la cenere covano tensioni, erroneamente viste solo come dettate dalla crisi sanitaria, ma che attengono sempre più a temi irrisolti di ordine globale?

Il “dopo” sta mettendo in discussione l’ordine mondiale, il rapporto tra democrazia, pur coi suoi limiti, e un autoritarismo di varie specie, ma pur sempre pericoloso. Non sembri un ragionamento iperbolico.

L’Europa è un punto forte di resistenza politica e civile. Salvo i problemi da risolvere con Ungheria e Pononia da un lato e con i “frugali” dall’altro. L’elezione di Biden lascia sperare che rientrino in campo gli Usa dalla parte giusta, come il loro ritorno al protocollo di Parigi e la rinuncia ai ricatti sui dazi, con un atteggiamento più collaborativo con l’UE.

La situazione italiana è molto critica. Non enfatizzo i problemi sanitari, anche perché la maggioranza degli altri europei ne hanno più di noi. Ma la crisi sta colpendo duro e i prossimi mesi saranno imprevedibili riguardo alla tenuta sociale. L’opposizione di destra soffia sul fuoco, le contraddizioni interne del M5S frenano l’azione del governo in più punti fondamentali, il PD oscilla tra filogrillismo che perde colpi e il tentativo di mettersi al centro creando un secondo forno con FI, LeU non pervenuta.

Tuttavia credo che il problema della sfasatura tra azione di governo e consenso sia reale, ma non ho una risposta e quelle che circolano, dalle alleanze strategiche che si sbriciolano nella tramoggia grillina, alle unità nazionali di rincalzo, più politiciste che politiche, non mi persuadono. Lo so, basterebbe avere un governo con una visione politica chiara e più efficiente. Ma il personale politico, tranne rare eccezioni, non ha queste caratteristiche. Ora sarebbe tornato utile il sogno infranto del grande partito a vocazione maggioritaria, in grado di proporre ai cittadini una vera alternativa democratica. Un battistrada e non la rincorsa affannosa a sinistra e a destra per galleggiare in un mare di mezze figure.

PS: Come avevo previsto in un post del 27 ottobre scorso, dal M5S arrivano dinieghi – ufficiosi – alle altrettanto ufficiose candidature avanzate dal PD per la futura presidenza della Repubblica.

Lor signori storcono il naso sui nomi di Gentiloni, Sassoli, Veltroni, Prodi, perfino di Cartabia e Draghi.

Così continua la solfa dell’Italia incartata dai reduci della vita in vacanza.

Tutta sta fatica per reggere fino al gennaio 2022 ed eleggere un Presidente prestigioso ed europeista e poi? Appesi a Grillo e pure a Berlusconi?

Certo ci vuole la massima unità e comunque i numeri. Quindi si deve discutere con (quasi) tutti, ma non si può pretendere che Mattarella faccia da segnaposto al Quirinale aspettando i comodi di Crimi, Di Maio e magari del ragazzotto esagitato in cerca di occupazione istituzionale a carico nostro.

