RENZO QUERELA DAVIGO:Benissimo. Io farò un’altra donazione a Italia Viva per contribuire a sostenere le spese di questa sacrosanta querela.

“Il senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali di citare in giudizio il dottor Pier Camillo Davigo per le frasi da lui pronunciate durante la trasmissione Di Martedì condotta da Giovanni Floris”. Lo rende noto l’Ufficio stampa di Italia Viva.

Ieri sera, riferendosi a Renzi che in passato lo ha accusato di essere il campione dei giustizialisti, Davigo aveva infatti sottolineato: “Mi sono chiesto se Renzi sa di cosa parla. Ha detto che io violo la costituzione, in particolare la presunzione di innocenza, quando io ho detto che ci vorrebbe cautela quando uno è raggiunto da indizi o prove di reati. Lui quando era presidente del Consiglio fece approvare una legge per il licenziamento immediato dei furbetti del cartellino, io mi aspettavo solo la cautela, lui il licenziamento in tronco senza giudizio. Poi sono io quello poco garantista. Ma non e tutto: Pure Damilano era a Ballarò e godeva come un riccio mentre Davigo, altrettanto sorridente, snocciolava accuse a Renzi .Damilano era stato querelato lo scorso anno per violazione del segreto bancario da Renzi a seguito dei servizi sull’Espresso sui prestiti della sua casa. E dall’altra parte Davigo che non a caso ha ripreso il tema del prestito per l’acquisto della casa di Renzi. Ed in tutto questo contesto a Damilano luccicavano gli occhi di felicità. Come se Davigo dicesse le cose che lui voleva sentire. Ma qualcosa deve essere andata storta nell’intervista di Floris se Renzi lo ha querelato. E’ possibile perciò che la possibile vendetta di Damilano non solo non sia riuscita ma abbia messo nei guai anche Davigo. Io mi sono fatto questa idea, non so voi. Aspettiamo ora l’esito dei processi, ora. Noi siamo garantisti

Benissimo. Io farò un’altra donazione a Italia Viva per contribuire a sostenere le spese di questa sacrosanta querela. Ottima notizia è ora che la smetta di infangare sentendosi impunito quello che non voleva dimettersi per limiti d’età dal csm in spregio alla norma vigente!

Ma oltre ciò la giustizia o chi di dovere deve e serve fare di più. Va bene difendersi e possibilmente far pagare i singoli ma sarebbe più utile che chi di dovere vada ad indagare sui meccanismi che tengono insieme e coordinano L azione di una certa parte della magistratura con una certa parte del informazione e una certa parte dello spettacolo . Tutto un sistema che si muove al unisono per infangare questo o quello e non sempre arrivano alla diffamazione perseguibile legalmente ma raggiungono comunque il loro scopo applicando i classici sistemi della “ pubblicità occulta “

PERCIO UNA QUERELA CHE RISARCISE IL DANNO AL QUERELANTE Non è sufficiente!!! NOI ITALIANI DEMOCRATICI E ONESTI. Abbiamo diritto pure noi di sapere e di capire perché Renzi è sempre sotto tiro!!! Non credo sia solo questione di opposizione e/o simpatia, antipatia, c’è molto di più. Italiani di buona fede basta con questi spettacoli deprimenti!!

Quando in tv fai le accuse a una persona raccontando la tua versione dei fatti questa persona deve essere lì a difendersi e a dire la sua versione!! Se non fosse possibile avere le due parti chi ha un minimo di etica dovrebbe astenersi da certi atteggiamenti incivili!!! Inoltre da un magistrato ci si aspetta ben altri comportamenti!! non le parole vergognose e di un magistrato sono vergognose e vergognoso lei. E’ ora che sparisca, ha già sparso troppo veleno, persone integre e innocenti pagano dei prezzi altissimi a causa di questa gente. Capitasse a loro cambierebbero subito posizione. E’ come un negazionista del Covid, uguale.

RENZO QUERELA DAVIGO:Benissimo. Io farò un'altra donazione a Italia Viva per contribuire a sostenere le spese di questa sacrosanta querela.

