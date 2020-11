SERVE CHIAREZZA IN EUROPA COME IN ITALIA.

Ieri la Polonia di Kaczyński e l’Ungheria di Orbàn hanno messo il veto all’approvazione del bilancio della UE bloccando così il percorso del Next Generation EU (il Recovery Fund) che, per questo, potrebbe subire dei ritardi o perfino essere riprogettato da capo, non come programma di assunzione di un debito comune, per la prima volta nella storia dell’Unione, ma come accordo tra i singoli governi. Bisogna evitare questa ultima ipotesi perché farebbe fare un passo indietro alla costruzione di una Europa unita e solidale, che per consolidarsi ha scelto la strada di realizzare una politica fiscale comune gestita non più dal Consiglio (riunione dei capi di governo), ma dalla Commissione (l’esecutivo europeo) e dal Parlamento.

La prova che l’UE non è solo economia è data dalla decisione di escludere dai finanziamenti i Paesi che non applicano i principi dello Stato di Diritto, uno dei primi e principali articoli della Costituzione Europea, dunque un punto impossibile da eludere. Da questo nasce il veto ricattatorio di Polonia e Ungheria. E’ inaccettabile che ci siano governi che si dicono europeisti solo quando c’è da ricevere decine di miliardi di euro e poi si scoprono nazionalisti quando c’è da rispettare la libertà di stampa, i diritti delle donne, i diritti lgbt, la libertà di insegnamento, l’indipendenza della magistratura. Quindi, no: nessun fondo a chi non rispetta i valori europei. Che hanno da dire gli alleati italiani di Kaczyński e Orbàn, i patrioti euroscettici Salvini e Meloni? L’Italia nelle loro mani diventerebbe un paese canaglia.

L’Italia ha tutto da guadagnare, non solo dal Next Generation EU, ma anche da una politica fiscale comune che eliminerebbe le distorsioni dei trattamenti fiscali di vantaggio praticati da alcuni paesi “paradisiaci”, tipo Olanda e Lussemburgo. Dotandosi di entrate fiscali proprie, come la web tax da applicare – in tutti e 27 i Paesi – nei confronti dei profitti fatti nel territorio europeo dalle grandi major dell’informatica (che hanno guadagnato miliardi durante la pandemia), o come la tassazione sulle transazioni finanziarie, che verrebbero fatte solo in euro a rafforzamento della moneta comunitaria. Non sono solo buoni propositi. La Commissione, in mancanza di un accordo sulla fiscalità tra i governi entro il giugno prossimo, presenterà una sua proposta in questo senso al Consiglio e al Parlamento.

Per inciso l’Italia ha già ricevuto, solo nell’ultima settimana, 16 miliardi del fondo Sure dall’UE, serviti per prolungare la cassa integrazione e a rinforzare gli indennizzi alle imprese in crisi. Sono passi in avanti giganteschi, negati solo dalla destra cialtrona e bugiarda.

SERVE CHIAREZZA IN EUROPA COME IN ITALIA.

