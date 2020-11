Ricordate quando Giorgia Meloni giurò che lei “avrebbe sempre difeso l’interesse nazionale vagliando tutto sotto la lente tricolore”?

Indovinate chi è stata ieri l’unica leader politica italiana (pure Salvini ha avuto la decenza di tacere) a sperticarsi in lodi verso Ungheria e Polonia mentre questi paesi ponevano il veto sul bilancio europeo bloccando di fatto l’arrivo di 209 miliardi di Euro all’Italia. Proprio lei, Giorgia “lente tricolore” Meloni.

Delle due l’una: o la Meloni non conosce il significato delle parole “interesse” e “nazionale” o pensa che gli italiani siano un popolo di fessi. Ma gli italiani non sono affatto fessi. Semmai sono sfortunati, perché si ritrovano in casa la peggiore destra al mondo.

C’è stato un tempo in cui la destra italiana guardava a Reagan, alla Thatcher, a Chirac. Oggi i loro riferimenti sono diventati Putin, Orban e Bolsonaro. Un declino culturale, etico e politico che non può e non deve essere sottovalutato.

La Meloni ha detto che Ungheria e Polonia ieri avrebbero difeso la loro sovranità. Falso! Ungheria e Polonia (oggi si è aggiunta anche la Slovenia) si sono opposte alle clausole che vincolano i finanziamenti europei al rispetto dello stato di diritto. Vogliono i soldi (anche degli italiani) ma non vogliono doveri.

Il motivo è che sia in Ungheria che in Polonia si trovano al potere governi semi-autoritari che violano sistematicamente i valori contenuti nei trattati europei, non rispettano i diritti delle minoranze etniche e degli oppositori politici, riempiono i tribunali di giudici fedeli più che competenti, limitano i diritti delle donne, esercitano un controllo oppressivo sui media e indirizzano i fondi pubblici, anche quelli europei, verso un ristretto circolo di amici e sostenitori.

Bene, se vi state chiedendo come potrebbe essere l’Italia con Giorgia Meloni al governo, guardate all’Ungheria e alla Polonia perché questi sono i suoi “modelli”. Un incubo.

C’è ancora qualcuno disposto a credere che questa signora sia il “volto buono” del sovranismo?

Vedo lei è ringrazio il Grande Matteo Renzi per averci salvato da cocomero e salvietta. Purtroppo la gente si fa abbindolare facilmente, meno male che ci sei Matteo. Sta diventando come i gechi ….vuole arrampicarsi sugli specchi ma è talmente viscida che non ci riuscirà. Meriterebbe un periodo in uno di questi Paesi… Chissà forse aprirebbe gli occhi e chiuderebbe la bocca! Una destra così non si era mai vista, ignorante, pericolosa e menefreghista, mi chiedo quando gli italiani che la votano se ne renderanno conto. Fino a quando personaggi come Meloni e Salvini hanno un ampio consenso popolare, significa che, di fessi in Italia ne abbiamo in grande quantità! Ma !non per scusare questi deficienti ! Ma.. chi ha fatto si.!!.che questi paesi che.. ora.. mettono il veto.!!.entrassero a far parte dell’Europa unita.??.chiedo per un’amico.!!.forse era il caso di pensarci prima di arrivare a questo punto.??? DETTO CIO: ERA SCONTATO Che arrivassero (cerano già) politici che lucano sulle paure delle persone lei fa questo altri che cercano a fatica a risolvere i problemi vedi RENZI la differenza è tutta qui. E il fatto è che questa gente viene votata Ringrazio il Signore che in questo momento drammatico non sono al governo altrimenti chissà quanti morti in più e quanti soldi fregavano

Questi remano contro l’Italia.

Ecco chi sono gli amici di Salvini e Meloni: gli stessi che mettono il veto sul recovery fund, ovvero le risorse destinate anche all’Italia per affrontare la crisi del covid. Amici dei sovranisti, nemici dell’Italia ultima modifica: da

