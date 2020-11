L’Italia ha un debito enorme ma non è ricattabile.

Di Fabio Dragoni SU www.nicolaporro.it

Questo articolo senza polemica alcuna, mi creda, è in particolare per Lei che parla di ” troll” in questo sito .Al contrario , identificandomi nella fattispecie di un troll cui Lei fa riferimento credo di fornire un’occasione di riflessione per la maggior parte delle persone che ci entrano.

Questo Dragoni è il capo piagnisteo assieme e Bagnai e Borghi della vulgata che vede l’Europa matrigna e affamatrice della nostra povera Italia tramite naturalmente l’euro che , al contrario di Dragoni ed altri ,storicamente fu una opportunità che illo tempore l’Italia non poteva non cogliere.

IL DRAGONI DIMENTICA CHE LE NEGATIVITA’ DI QUESTO PAESE IN UNA PERCENTUALE MASSIMA SONO ****AUTOCTONE**** E SOLO CHE AUTOCTONE.

Sono roba nostra.

Mi piace elencarne alcune, proprie , assolutamente proprie di questo Paese.

1) Una classe politica trasversalmente mediocre ( in Francia , a cominciare da Macron vengono dall’ENA di Strasburgo.)

2 ) Una corruzione a livello politico degna del più sgangherato dei Paesi sudamericani.

3) Una evasione fiscale gigantesca che sottrae energie finanziarie allo Stato per quanto riguarda erogazione di servizi e investimenti.

4 ) Un debito pubblico inarrivabile che costringe lo Stato a remunerare interessi per una cifra valutata tra 80 e 100 mld di euro.( e non ce l’ha fatto fare la Merkel ; era piuttosto l’andazzo del dare tutto a tutti , vedi Craxi e il seguito )

5 ) Una criminalità organizzata non presente in nessun altro Paese europeo che taglieggia e diventa terribile freno in un territorio ( il Sud ) all’economia.

6) Una parte del territorio dove lo Stato c’e’ e non c’e’.

7) Noi che siano purtuttavia contribuenti netti della UE siamo incapaci di usare i mld di euro che ci vengono erogati..e spessissimo se ne ritornano a Bruxelles.

E POI IL BOOM !!!.

7 ) Una burocrazia elefantiaca ,vera palla al piede del Paesec( e anche questa non ce l’ha fatta fare ne’ Macron ne’ la Merkel ).

MA ‘NDO VOI ANNA’ !!!!!! Dragoni.

Devo aver dimenticato qualcosa ma quanto sopra …ci siamo capiti no ??? Considerando ancora che alla luce di questi macigni talvolta mi domando se sia un miracolo l’andare al bar a prendere un cappuccino o fare benzina.

Posso aggiungere…provate a computare gli interessi che lo Stato ha risparmiato con riferimento al debito pubblico da quando ci sono i bassi tassi portati dall’euro.

Una parte politica sull’Euro concepito come freno dell’economia e vero cappio al collo ha fatto la sua fortuna + naturalmente la UE generatrice dei nostri molteplici guai.

La patacca più grossa , che fa tanti proseliti al bar sport, e’ l’auspicata riacquisizione della sovranita’ monetaria…e cioe’…svalutiamo e…EVVAi !!!! ; dimenticando che da 20/30 anni a questa parte c’e’ quel piccolo fenomeno che si chiama ” globalizzazione ” in virtiu’ del quale svalutare non serve più a niente o quasi perche’ quanto a concorrenza il cinesino o vietnamita che lavora 30 ore al giorni ti mandera’ sempre fuori mercato.

Se poi vogliamo preparare le cannoniere per bombardare la Cina…Dragoni , vedi tu.

Che poi al ceto produttivo del Nord , pur vessato da da tasse e tasse , riesce a produrre , inventare , guadagnare e soprattutto a fregarsene dell’uscita dall’euro..ANZI mi sa che fatti TUTTI i conti…hic manebimus optime!!! !

Si potrebbe continuare ,caro Dragoni , per ore.

Termino pero’ polemicamente .Qualcuno se magari a Strasburgo e dintorni fosse stato piu’ presente per difendere gli interessi del proprio Paese e non avesse rubato lo stipendio di 15.000 euro al mese + benefits vari.NON SAREBBE STATO MALE.Shame on you.

P.S.Tanto sanno tutti chi e’ ; su YouTube c’e’ un filmato in cui un parlamentarevm olandese in perfetto italiano lo fa a pezzi il nostro amico stigmatizzando le di lui assenze continue prolungate nel tempo..e .ingiustificate. Qui davvero si potrebbe parlare di ” asfaltatura “.

Guardatevelo , e’ molto istruttivo.

Chiediamoci cosa sarebbe successo se fosse rimasto in carica il governo Conte 1 e se fosse continuato lo scontro con l’Europa (nuovo nemico da combattere secondo i sovranisti di casa nostra) e contro l’euro (che Bagnai e c. vorrebbero sostituire con una lira nazionale che all’atto della sua emissione varrebbe meno del suo valore intrinseco visto che a breve il nostro debito sarà pari al doppio del PIL).

Se qualche volta si riuscisse a ragionare al di fuori dai propri pregiudizi e a valutare la realtà per quella che è veramente forse non divideremmo la politica in buoni e cattivi ma in persone più o meno competenti che provano a fare qualcosa (e quindi sbagliano per forza di cose più di una volta) e incompetenti che sanno solo abbaiare alla luna (e a volte anche fare trading speculativo con i soldi pubblici per comprare e rivendere a prezzi raddoppiati capannoni improbabili a enti pubblici regionali altrettanto improbabili in quanto sostenuti solo dalle tasse dei cittadini).

