Amici sovranisti, nemici della solidarietà. Polonia e Ungheria, con Duda e Orban, bloccano gli aiuti europei del Recovery Fund. E chissà perché

Ma questi personaggi che prendono più soldi di quelli che versano che c@@@o stanno a fare nell’Unione europea ? ,Hanno il coraggio di mettere veti andate fuori dall’Europa

Mettere il veto in Europa al Recovery Fund significa mettere il veto a denari che andranno anche all’Italia. E questi sovranisti nostrani sarebbero quelli che dovrebbero tutelare i nostri interessi? MA NON SCHERZIAMO!



No comment .!!!Ma come fanno gli Italiani a seguirli ancora? Sicuramente hanno i prosciutti sugli occhi!!! ospite di Mirta Merlino , la Meloni ha spudoratamente capovolto la situazione facendo ricadere sull’Europa la responsabilità di aver tradito gli accordi sul bilancio , difendendo Polonia e Ungheria che hanno posto il veto. Mi chiedo se le autorità di governo possono accettare una simile mistificazione senza prendere severi provvedimenti. Se non lo fanno sono complici.