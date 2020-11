“COMMISSARIO AD ACTA”?CHI E’ E CHE FA .

Ha fatto bene Gino Strada a non accedere all’idea di essere nominato commissario ad acta per la sanità della Calabria. Ed erano giuste le insistenze di Italia Viva e LeU perché avesse un ruolo operativo sui servizi, indipendente dal commissario.

Il commissario ad acta ha il compito, definito dalla legge, di occuparsi del rientro dal debito accumulatosi precedentemente alla sua nomina. Accertamenti e certificazioni dei pagamenti pregressi, verifiche sulle procedure e la congruità degli acquisti fatti, trattative coi creditori ed escussione degli eventuali debitori per farsi pagare, contenziosi col personale e coi fornitori e una quantità di attività burocratiche in rapporto con lo Stato, che rappresenta, e con la Regione, varie ed eventuali. Ce lo vedete Gino Strada a fare quel mestiere?

Per questo, esprimendo senza riserve tutta la stima per Gino Strada, ho sempre pensato che nominarlo commissario sarebbe stato non solo improprio, ma proprio uno spreco di competenze e risorse di eccellenza per un incarico prevalentemente amministrativo, non operativo per la indispensabile riorganizzazione del Servizio Sanitario calabrese.

Altra cosa è l’ottima convenzione stipulata ieri tra Emergency e la Protezione Civile che vedrà Gino Strada e la sua organizzazione intervenire in Calabria per far funzionare al meglio i servizi per l’emergenza anti Covid e la ristrutturazione dei servizi regionali.

Se andiamo a vedere cosa è accaduto nelle regioni precedentemente commissariate, come il Piemonte ed il Lazio, dove è terminato il commissariamento perché rientrate dal debito, i commissari ad acta non sostituivano le amministrazioni regionali se non per estinguere il debito pregresso. Ma le regioni continuavano ad organizzare e gestire i servizi attraverso le Asl, anche se in stretto coordinamento col commissario. Al punto che, giustamente, Zingaretti chiese e ottenne di essere nominato commissario per superare ogni equivoco interpretativo e intralcio operativo. Compito svolto con successo.

Il dibattito che ha accompagnato la triplice dimissione dei commissari per la sanità calabrese dimostra il livello di improvvisazione e superficialità di una parte grande della classe dirigente del nostro Paese, non solo della politica, ma anche di tutti i media e degli “esperti” spuntati come funghi a beneficio esclusivo del riempimento dei palinsesti radiotelevisivi. Si è discusso per giorni ottusamente, rovesciando sui cittadini informazioni fuorvianti.

P.S. Non sono neanche certo che spetti al commissario ad acta redigere il piano anticovid. Se fosse così sarebbe stato due volte giusto sostituire Cotticelli, che ignorava anche quello che “non” avrebbe dovuto fare. Se invece era suo compito ha avuto il fatto suo e amen.

