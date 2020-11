Da Cenerentola a Principessa. Comunque , si capisce da lontano chè un paese leghista , complimenti, siete sempre unici.

Da Cenerentola a Principessa. Questa piccola bimba di 4 anni di Collegno che vedete in foto, (avevo già raccontato questa brutta storia), costretta tutti i giorni ad andare all’asilo a piedi, per 40 minuti, al freddo, 3 chilometri in uno stradone pericoloso dove sfrecciano le automobili, con il suo zainetto pieno di sogni sulle spalle e senza capire il perché i suoi compagni possono salire sullo scuolabus e lei no, sarà accompagnata a scuola in taxi. Ogni giorno, andata e ritorno.

Sì, perché quando l’umanità e la solidarietà entrano in campo, non c’è partita per la cieca, illogica, odiosa burocrazia. E così, mentre l’amministrazione comunale matrigna ha impedito a cenerentola di usufruire del servizio di scuolabus, di viaggiare con i suoi compagni, perché non residente, perché nomade, un gruppo di cittadini che vogliono restare anonimi, tramite l’avvocato che sta seguendo la famiglia rom in un ricorso in tribunale, ai regolamenti senz’anima del comune ha deciso di tirar fuori una favola.