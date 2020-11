IL SUO “DOPO” E QUELLO DEGLI ITALIANI.

Gli è capitato in sorte di fare il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, realizzando il sogno di una quantità di analfabeti funzionali e di politici da bar che pensano che la politica sia talmente cosa sporca che possano governare la famosa casalinga di Voghera o l’oscuro avvocatino. Quelli che “io saprei fare di meglio”.

Al primo giro di giostra serviva trovare uno incolore, che moderasse un tavolo di compensazione tra i gatti del vicolo 5 stelle e i cani lumbard. Non mediava, figurarsi se i big si facevano mediare da lui, ma registrava gli accordi ed eseguiva.

Poi, al momento giusto, ha vuotato il sacco. L’amor proprio ferito gli fece superare il gap di responsabilità durato un anno.

Al secondo giro di giostra, sceso dalla macchinina dei pompieri e salito sul cavalluccio di cartapesta, tutti si aspettavano che uscissero le sue doti di mediatore. Invece, avendoci preso gusto, ora non fa un passo se non può tornargli utile per il suo “dopo”.

Ieri il Presidente Mattarella ha strigliato duramente le forze politiche perché trovino una intesa unitaria per gestire la lotta alla pandemia e le pesantissime conseguenze economiche e sociali del nostro “dopo”.

Da tre settimane Mattarella ha chiesto ai presidenti di Camera e Senato di individuare una sede ufficiale dove svolgere in modo trasparente un confronto collaborativo tra maggioranza e minoranza. Non c’è stata ancora alcuna risposta da parte delle belle statuine di Montecitorio e Palazzo Madama. Aspettano che si decida l’avvocatino.

Il quale, ora che dovrebbe usarla, sembra abbia perso ogni capacità di mediazione, se mai ne ha avuta, per paura che una intesa tra maggioranza e minoranza per gestire una crisi, che appare ogni giorno più impari per lui, lo veda uscire di scena. E Mattarella aspetta una risposta. L’Italia ha bisogno di una risposta.

Intanto alcuni sondaggi dicono che il sentimento di una parte sempre maggiore degli italiani si sente sfiduciata e depressa. Forse il suo “dopo” non coincide col “dopo” che serve agli italiani. O no?

