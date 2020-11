LA GIUSTIZIA PERO’ BISOGNA INSEGUIRLA, CERCARLA, E NON SI TRATTA DI GIUSTIZIALISMO, MA DI RICERCA DELLA VERITA’. ALTRA COSA E’ INVECE ACCUSARE SENZA PROVE QUESTO SI. MA LA GIUSTIZIA VA CERCATA AD OGNI COSTO, SENZA PRESCRIZIONI !!!!

“Prima o poi qualcuno troverà il tempo e il coraggio di raccontare che cosa è accaduto alla mia vita in questi anni: dal depistaggio alla vicenda Tempa Rossa, dalle banche all’arresto dei miei genitori, dal sequestro dei telefonini dei finanziatori fino alla surreale vicenda della Fondazione Open dove il problema non è il finanziamento illecito — che non esiste, essendo tutto bonificato e tracciato — ma il fatto che la Leopolda fosse organizzata da una fondazione e non da un partito. Quando poi leggi che le carte dell’accusa contengono gossip e notizie prive di valore probatorio capisci il livello dell’inchiesta. Siamo ben oltre l’assurdo. Ma credo nella serietà della stragrande maggioranza dei giudici e del resto la Cassazione si è già espressa due volte sul tema». MatteoRenzi .

L'Italia grida giustizia e verità'. Per il male che hanno fatto a te e all'Italia

