Adesso quei “personaggetti” di Travaglio e Scanzi cosa diranno? Noi aspettiamo il nuovo libro, forza. MORTACCI LORO

Dopo l’apertura di Di Maio al confronto con Forza Italia sulla manovra, in molti tra i pentastellati si dicono d’accordo. Cancelleri: “Siamo in emergenza, basta con i distinguo”. I dubbi dell’ex ministra Lezzi: “Ma ricordiamo che Fi è stata fondata da un condannato per mafia?”

“Quando c’è lealtà istituzionale è un bene soprattutto in un momento così delicato, quindi io mi auguro che arrivi la stessa lealtà da altre forze dell’opposizione. Però non ci sono problemi di maggioranza. Secondo me, discutere di un ingresso di Forza Italia in maggioranza non ha senso“. CAZZO GLIELANNO SCRITTA BENE: A parlare è Luigi Di Maio, che intervistato da Radio Anch’io è intervenuto su uno dei temi politici più discussi della settimana.

Silvio Berlusconi intervenuto alla conferenza con cui il suo partito aveva presentato le controproposte alla legge di Bilancio aveva ribadito la volontà ferrea di Forza Italia di voler rimanere una forza di opposizione ma “il senso di responsabilità ci impone di comportarci in un altro modo, per questo accogliamo in pieno l’appello alla collaborazione del Presidente della Repubblica”

M5S, i grillini infrangono l’ultimo tabù: “Si può dialogare con Berlusconi” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo