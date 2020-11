Non hanno neanche un po’ di buon senso pratico

Abbiamo una sanità pubblica sotto sforzo, assurdo rinunciare a investimenti vantaggiosi come il MES solo per ragioni ideologiche.

Il M5S chiede: ma perchè gli altri stati non lo chiedono? La quasi totalità non sa rispondere dimostrando che hanno ragione loro. A me sembra di aver capito che gli altri stati non hanno debito come l’Italia e possono emettere bond ad un tasso inferiore di quanto è il MES. Per l’Italia è il contrario. Ma diamine è così difficile dirlo ? Fossero ragioni ideologiche… Questi non sanno cosa significa avere una ideologia. Figuriamoci che gliene frega a questi del Mes, NON SANNO NIANCHE DA CHE PARTE SONO GIRATI SE A DESTRA CENTRO O SINISTRA e sono ancora li nonostante abbiano una faccia poco rassicurante sono populisti e sovranisti, che da mesi diffondono menzogne sul Mes e per cui il massimo della prospettiva politica è andare in estasi sulle illusioni di cancellazione del debito.

Questo accade perché questa legislatura, su temi come questi, è piena zeppa di populisti. Li trovi sia in maggioranza PD+M5S che all’opposizione LEGA+FDI

A parte evitar loro di far danni ora, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà è affidato un compito: costruire un’offerta politica liberale, democratica, europeista e riformista, che rifiuti le scemenze dei sovranisti e faccia tornare di moda competenza, innovazione e merito.

E che sia in grado di esprimere la maggioranza del prossimo parlamento. Superando gelosie, antipatie e ambizioni personali. Questo è il compito da risolvere ,per l’ITALIA. Non altro.

