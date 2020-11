Durante la seconda ondata di una pandemia epocale noi abbiamo un ministro che si vanta in mondovisione di non aver risposto al telefono a un leader dell’opposizione ed ex Presidente del Consiglio che voleva offrire il suo contributo, come se l’oggetto della chiamata fosse l’organizzazione di una festa nel weekend e non la più grave crisi dal dopoguerra; un altro leader dell’opposizione che dall’alto delle sue conoscenze scientifiche pari a quelle di un ornitorinco si permette di dividere i medici in buoni e cattivi, dove i buoni sono quelli che sottovalutano la pandemia e contrabbandano per miracolose cure ancora da sperimentare e i cattivi sono quelli che invitano alla prudenza e al rispetto delle regole.