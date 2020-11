Il tema non sono i ministri da cambiare ma dove portiamo il Paese nei prossimi ventiquattro mesi. quando il vaccino arriverà nel mondo scatterà un’euforia da dopoguerra. Dove sarà l’Italia, allora? Troppo difficile per questo governo programmare .Dico ciò perché siamo un paese senza eguali. Un paese che chiude quando non deve, che riapre quando non deve, che aveva 7 mesi per organizzarsi per la prevedibile seconda ondata e non lo fa, dove ognuno tira per la giacchetta l’altro. Un paese dove il sindacato dei medici di famiglia fanno ricorso al Tar(vincendolo) per non andare a visitare i pazienti a casa per non rischiare di prendersi il covid e mandano quasi tutti in pronto soccorso intasando i colleghi in ospedale. Un pò come se i poliziotti si rifiutassero di intervenire durante le rapine e facessero ricorso al Tar, perché rischiano di prendersi una pallottola. Dove vogliamo andare ?Come si fa a condividere così tante incoerenze ….virologhi più in televisione che negli ospedali o laboratori…tracciamento perso…sistema sanitario e trasporti non rafforzati…aperture o chiusure …senza razionali criteri …cure ..plasma o altre non applicate…carenza di bombole di ossigeno…ecc ecc, la credibilità di chi ci governa, le misure , vanno condivise se coerenti e comprensibili dalla collettività.

Oggi come oggi uno statista vero come MATTEO Renzi ci manca tantissimo. Mi auguro un futuro migliore per tutti. p.s. notizia di oggi…in Trentino A. Adige cercavano 500 volontari per la sanità..si sono presentati in tremila, perché altre regioni non hanno lo stesso appeal ?ecco un motivo per cui questa nazione funziona male .. e sappiamo dove e bene pure lo sappiamo.

