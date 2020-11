QUANDO LA CALUNNIA DIVENTA INSOPPORTABILE ,SPECIE SE DETTA DA UN MAGISTRATO GIUSTIZIALISTA E ASTIOSO .IL TUTTO ORGANIZZATO DAL CONDUTTORE TELEVISIVO PATETICO FLORIS

Davigo e Floris che organizzano la puntata “DEL FANGO” Floris fa le finte domande già concordate con il finto magistrato e fa pure finta di difenderlo per non dare dell’occhio, secondo voi siamo tutti scemi..?? Ma non vi fate schifo quando vi guardate allo specchio..??

Il senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali di citare in giudizio il dottor Pier Camillo Davigo per le frasi da lui pronunciate durante la trasmissione Di Martedì condotta da Giovanni Floris”. Lo rende noto l’Ufficio stampa di Italia Viva. “Credo talmente nella magistratura che ho deciso di agire in sede civile contro il dottor Davigo per le sue affermazioni a ‘Di Martedì’. Vedremo i suoi colleghi giudici cosa faranno davanti alle evidenti falsità delle affermazioni del dottor Davigo #TempoGalantuomo”, ha poi commentato Renzi su Twitter.

Un Davigo piuttosto “pungente” da Floris, a Di Martedì, rispondendo alle domande del giornalista su Renzi. Il Magistrato, forse non è “sereno”, nel suo rapportarsi con chi lo ha esortato a rispettare le leggi vigenti, come tutti, in merito alla sua volontà di proseguire la professione, nonostante, le norme lo vietino. Sorvoliamo sul patetico Floris perché non ci sono termini per giudicarlo.

QUANDO LA CALUNNIA DIVENTA INSOPPORTABILE ,SPECIE SE DETTA DA UN MAGISTRATO GIUSTIZIALISTA E ASTIOSO .E DA UN PATETICO CONDUTTORE TELEVISIVO.

