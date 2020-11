 ECCO PERCHE’ CONTE E DI MAIO DICONO NO AL MES.

Bisogna essere chiari. Dopo avere visto cadere una ad una tutte le false motivazioni durante sei mesi di tempo perso, non basta dire no al MES, magari con aria stizzita. Non chiedere il MES equivale a dire che sulla riorganizzazione del SSN non si interverrà in modo forte ed esteso come è indispensabile fare.

Perché non avremo mai così tante risorse da investire nella sanità. O se ne trovassimo a sufficienza per completare gli ospedali lasciati a metà, aprire servizi territoriali in ogni Distretto sanitario, organizzare l’assistenza domiciliare, acquistare attrezzature più tecnologicamente avanzate, assumere nuovi medici e infermieri, formarli o aggiornarli, presidiare stabilmente le scuole e almeno i più grandi luoghi di lavoro, dove c’è maggiore rischio ambientale, dare impulso alla ricerca, finanziare start up in campo biomedico, avviare una grande campagna di educazione sanitaria, va detto che dovremmo sottrarle alla scuola e ad altri programmi di sostegno alla ripresa economica e all’occupazione. Ma perché dovremmo fare una scelta del genere?

Dunque chi dice no al MES deve avere l’onestà di dire che tutto questo non si vuole fare. Per quali motivi? Vista la pervicacia immotivata del diniego si è autorizzati a pensare che i motivi possano essere almeno due.

Il primo, è che il governo non sia in grado di elaborare e attuare un tale piano di riforma strutturale così profonda ed estesa. Non perché in Italia non ci siano le competenze per farlo, ma perché Conte e il M5S, che condizionano la maggioranza, non sanno come, o non vogliono, rimettere in discussione i grandi interessi pubblici e privati, fino ai “piccoli” clientelismi, che la frammentazione del SSN ha incistato in oltre quaranta anni di vita.

La seconda, più importante, è che mettere in campo una tale riforma significherebbe sancire l’uscita definitiva della sanità dal novero dei servizi pubblici da tagliare in futuro ai fini dell’equilibrio di bilancio. Perché un impegno come il MES è una dichiarazione solenne che la spesa sanitaria non è più tra quelle comprimibili, almeno nei prossimi 10 anni, ai fini della stabilità della finanza pubblica. E questo dovrebbe valere anche per la scuola. Un passo che solo uno statista coraggioso e lungimirante saprebbe fare, sostenuto da una politica forte che sappia distinguersi da quella incompetente, opportunista e clientelare.

Il no immotivato al MES significa questa mancanza di strategia e di coraggio politico, sostituiti con un tira a campare abborracciato, mentre tanta gente tira le cuoia. Oltre che un aspetto umanitario, c’è un fattore di rischio per la tenuta democratica del Paese che sembrano non valutare realisticamente, immaginando che tutto si risolva con qualche DPCM e relativa predica televisiva.

Inutile parlare dei tagli precedenti alla sanità. Un falso, considerando che i tagli erano nei bilanci di previsione, ma in quelli consuntivi la spesa risulta essere sempre aumentata. Semmai il punto è l’incapacità di spendere razionalmente, in molti casi onestamente, da parte di molte Regioni. Citofonare Titolo V, che non si volle riformare nel 2016.

Di queste criticità e ritardi sono responsabili, con pesi differenti, tutte le forze politiche che hanno governato lo Stato e le Regioni negli ultimi 20 anni, almeno. Nessuna esclusa, comprese le destre, le sinistre ortodosse e lo stesso M5S! Quindi sarebbe il caso di mettere un punto e a capo e usare al più presto il MES per ripartire.

Da oggi la responsabilità della malasanità è ben divisa tra chi dice no al MES e chi dice sì inascoltato da sei mesi. Quel no è un taglio preventivo al futuro di tutti, cosa ben peggiore dei presunti tagli del passato.