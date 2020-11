ESSERE NEGAZIONISTI OGGI.A queste persone la realtà non piace e l’unica via da seguire, anziché modificarla, è non riconoscerla.

Per i negazionisti il COVID è un mezzo dei poteri forti utilizzato per instaurare la dittatura sanitaria.

Ecco perché fanatici fautori del negazionismo scendono in piazza per protestare e gridare al mondo che i poteri forti stanno consolidando il loro potere di comando utilizzando come strumento il COVID.

Purtroppo sono tante, e non soltanto in Italia, le manifestazioni dei negazionisti.

È di qualche giorno fa la manifestazione berlinese contro la ” dittatura sanitaria “.

Sarebbe interessante e utile poter dialogare con loro, persone sicuramente fragili, disperate, colte da fanatismo e creduloni.

I mass media, attraverso l’analisi dei partecipanti alle manifestazioni ed agli eventi che ci sono stati, sono giunti a delineare l’identikit del negazionista tipo:

– molte persone di estrema destra e qualche parte di estrema sinistra;

– novax, cioè oppositori delle misure anticovid e sostenitori della libertà di vaccinarsi;

– seguaci dell’esoterismo, cioè gruppi di eretici i cui insegnamenti sono riservati agli adepti, gli unici ad avere la possibilità della rivelazione della verità occulta;

– singoli matti;

– freak convinti, cioè persone che vivono alla giornata e spesso fanno uso di droghe.

Tutti comunque convinti che la realtà sia una congiura ai loro danni.

Come scrive Michele Serra in un suo articolo su repubblica, il solo tratto comune che tiene insieme comportamenti così eterogenei è l’odio per la realtà.

Infatti per i fascisti, così come per gli estremisti di sinistra, la realtà è la democrazia e per questo va combattuta.

Per i novax è la scienza.

Per gli esoterici è l’egemonia della vita materiale.

A queste persone la realtà non piace e l’unica via da seguire, anziché modificarla, è non riconoscerla.

Sta a tutti gli uomini di buon senso e anche con molta buona volontà, cercare di dialogare con queste persone, soprattutto con i più deboli, cioè con coloro che la pensano in questo modo forse per disperazione, per ignoranza, per isolamento, sperando di condurli sulla via del buon sano vivere sociale.

È difficile, ma il tentativo va fatto.

*********

PROVOCAZIONE.

Il Direttore di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Rivoli ( TO ) ha invitato ” IRONICAMENTE ” i negazionisti dell’emergenza CORONAVIRUS a fare un tour ( possibilmente senza mascherina……… ) nel suo Ospedale – reparto COVID per toccare con mano e conoscere per esperienza diretta ciò che succede in quel reparto.

Sicuramente si tratta di una ” forte provocazione ” che il direttore ha voluto fare per far comprendere quanti gravissimi danni il virus trasmette.

ESSERE NEGAZIONISTI OGGI.A queste persone la realtà non piace e l’unica via da seguire, anziché modificarla, è non riconoscerla. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo