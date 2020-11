La Meloni! Sta difendendo una dittatura, quella che vorrebbe in Italia. Sporca fascista!

Giorgia Meloni in queste ore sta offendendo milioni di italiani. Lo voglio dire chiaro: offendendo.

Perché incalzata sul fatto che il suo amico Orbán stia tenendo in ostaggio i soldi di tutti, oggi replica in maniera ridicola dicendo che quello che l’Ungheria sta provando a fare è difendere la propria sovranità.

Non è vero: Orbán sta provando, come sempre, ad approfittare dei contribuenti italiani ed europei e al contempo a non avere obblighi di sorta. Vuole la botte piena e moglie ubriaca.

Perché il rispetto dello stato di diritto che l’Europa chiede all’Ungheria è anche relativo alla distribuzione dei rifugiati, che l’Ungheria non vuole. E indovinate chi se li prende quelli che l’Ungheria non vuole? Noi. Quindi vogliono soldi, ne vogliono a palate, e non vogliono aiutare niente e nessuno. L’arroganza più totale.

La Meloni sta difendo tutto questo: sta difendendo un Paese e un Presidente che campa grazie ai soldi delle nostre tasse e che si rifiuta di aiutarci.

Non sta in nessun modo difendendo l’Italia: sta difendendo un sistema che va a nostro danno. Questo deve esser chiaro.

PS: Tra le regole che l’Unione Europea si è data , fin dalla sua nascita, c’è il rispetto dei diritti fondamentali, delle libertà democratiche , dell’indipendenza dell’informazione e della magistratura, della lotta contro la corruzione.

Polonia e Ungheria hanno aderito al Club UE, pretendono i benefici, soprattutto economici derivanti da questa appartenenza, ma non vogliono più rispettare le regole sancite dall’articolo 2 del trattato.

In pratica fingono di essere europei quando si tratta di ricevere i miliardi di euro dell’Europa e fanno i nazionalisti quando si tratta di rispettare le regole è i valori che hanno sottoscritto.

Troppo facile così. Questa posizione irricevibile trova inoltre la sponda dei sovranisti del resto d’Europa a cominciare dall’Italia: nella migliore ipotesi UTILI IDIOTI di Orban e del PiS, che vanno contro gli interessi del nostro Paese.

Altro che prima gli italiani. L’unico vero obiettivo di costoro è distruggere l’Unione Europea.

Salvini esalta Orban, mentre Orban va contro l’Italia su Recovery plan e immigrazione, Meloni presiede il Partito del PiS che nega alle donne il diritto di scelta sull’aborto.

Non prevarranno. In un recente sondaggio il 77% dei cittadini europei si è detto favorevole alla negazione dei Fondi UE a chi Viola lo stato di diritto.

Loro cederanno. E se non cederanno, noi andremo avanti lo stesso con i governi e i popoli che vogliono tutelare diritti e democrazia. Punto.

La Meloni! Sta difendendo una dittatura, quella che vorrebbe in Italia. Sporca fascista!

