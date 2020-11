In politica l’odio per l’avversario è più forte del rispetto umano. Solo chi fa politica avendo rispetto per l’avversario è degno di svolgere tale funzione. Pochi purtroppo. Io non credo che Morra abbia detto delle cose terribili ma sicuramente sono suonate giustamente sgradevoli e figlie di una cultura politica dove è previsto oltrepassare i confini della sensibilità umana E del rispetto.. E questo tipo di politica che mina alle basi una condivisione degli sforzi di tutto il paese in questo terribile momento.

MA Spiegatelo ai grillini SE NE SIETE CAPACI. che la politica può dividere ma deve per forza rimanere il rispetto umano. Molti politici (PENTAGRULLI) o pseudo-tali considerano nemici gli avversari, specie quando, appunto, gli avversari sono di gran lunga più autorevoli, sia socialmente che culturalmente. Purtroppo in politica contano i numeri (spesso “rubati”) e mi spiace dirlo, 1 vale 1;è il prezzo dell’uguaglianza, della democrazia che bisogna pagare.

LE PAROLE DI MORRA SONO COME LA BIBBIA… OGNUNO LE INTERPETRA AL PROPRIO GUSTO E BISOGNO.

