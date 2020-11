MA COSA E’ UN SEMPLICE INCUBO O UN FILM DELL’ORRORE?

Arcuri Domenico è un manager di Stato, quelli che in Francia – sfornati dall’Ena – chiamano “grand commis ”, ma da noi non c’è l’Ena e il termine commis non piace.

Dal 2007 è amministratore delegato di Invitalia la società pubblica, partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia, che si occupa di promuovere gli investimenti esteri nel nostro paese.

Dalla scorsa primavera, dopo la scomparsa dai radar di Borrelli, è anche il Commissario straordinario “perl’attuazioneeilcoordinamentodellemisureoccorrentiperilcontenimentoecontrastodell’emergenzaepidemiologicaCOVID-19” e i suoi successi, dalla distribuzione tempestiva di quanto è servito alle scuole e agli ospedali, al reperimento del personale sanitario, sono sotto gli occhi di tutti. Se gli si fanno notare le carenze lui risponde parafrasando la famosa signora palermitana “non genn’è carenza, non genn’è!”.

Come quando ha sostenuto che le terapie intensive non erano in sofferenza, perché non sommava ai malati covid gli altri ammalati. Glielo hanno dovuto far notare i medici in prima linea. Magari avrà pensato che non era affar suo occuparsi degli altri.

Ora, dopo il grande successo dei banchi a rotelle che arrivano a spinta da chissadove, sta collaborando con il Ministero dell’Istruzione per la fornitura di tamponi rapidi che, visti i precedenti, arriveranno giusto in tempo per la terza ondata non essendo a rotelle. Tutto fa Broadway.

Siccome è stato bravo il governo gli ha affidato, solo pochi giorni fa, la responsabilità di organizzare la vaccinazione di circa 60 milioni di italiani. Due dosi per ognuno, la seconda da ripetere dopo 15 giorni, fanno circa 120 milioni di “appuntamenti”, gestiti da chi, come e dove non si sa ancora, ma l’importante è che lo sappia lui e non se lo tenga per sé.

Se qualcosa non funziona per Arcuridomenico è sempre colpa di qualcun altro, le Regioni, le Asl, i Comuni, la Protezione civile, le guardie abbassate o quelle rimaste dritte. Perché, in perfetto stile similmanager pubblico italiano, lui non né sbaglia una.

Infatti il governo, saputo che gli avanzava del tempo per via della sua rapidità nell’esecuzione degli spartiti, da ultimo gli ha affidato anche la gestione dell’ILVA, che infondo è il suo core business in Invitalia. La sua idea geniale è quella di comprare da Mittal la maggioranza del pacchetto azionario, pensate, per soli 400 milioni di euro. Un affarone che farà felice il M5S che vorrebbe nazionalizzate ogni cosa, dalle autostrade all’Alitalia, già praticamente bella che andata.

Hanno fatto saltare un accordo concluso due governi fa, per il quale il più grande gruppo siderurgico del mondo avrebbe pagato 1,8 miliardi allo Stato e ai creditori, parallelamente avrebbe investito 2,4 miliardi per la bonifica e messa a norma di Taranto e ora, invece, ci compriamo tutto per soli 400 milioni. Così ci resterà tutto sul groppone fintanto che Arcuridomenico, tra un posto letto di rianimazione e un vaccino, non troverà un nuovo investitore in giro per il mondo pandemizzato, per fargli cacciare almeno 4,2 miliardi per mettersi in pari con gli antipatici di prima. Forse lo farà nelle ore serali, dopo il lavoro grosso.

