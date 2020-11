NON CI METTO NEANCHE LA FOTO e bisognerebbe smettere di accettare certe scuse: chi è stato in grado anche solo di elaborare un pensiero così infimo, prima che pronunciarlo, dovrebbe ritirarsi a vita privata e riflettere in silenzio. altro che scuse. una bella scomparsa dalle scene.

La dichiarazione di quell’individuo sulla vicenda umana e politica di Jole Santelli e il voto dei calabresi è semplicemente miserabile e disgustosa.

Chi pensa in quel modo disonora l’umanità, prima ancora che la politica e le istituzioni e fa orrore il pensiero che rappresenti gente che ne condivide le idee.

Non è una scoperta. Ascoltandolo in altre occasioni non ci si meraviglia che in un impeto di sincerità abbia espresso un sentimento che più basso non si potrebbe.

Le scuse che ha pronunciato sono, in realtà, la conferma del pensiero espresso da uno che dovrebbe avere, ma non ha, orrore di sé. Che l’anonimato dal quale proviene lo re inghiotta al più presto. E a tutti quelli che hanno votato 5stalle ma vi rendete conto a chi avete votato cercate almeno di rimediare non votandoli più a sti poveri patetici uomini.

NON CI METTO NEANCHE LA FOTO. Che dire: è un grillino. Ed ho detto tutto in fatto di serietà, correttezza, umanità, equilibrio, capacità. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo