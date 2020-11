Una volta ogni tanto, facciamo la cosa più semplice: per aiutare le nostre aziende, rinviamo tutte le scadenze fiscali che ci sono da qui a capodanno.

E senza avere l’ossessione di star facendo “un favore ai ricchi”: pensare che il titolare di un’azienda che fattura 10 mln di euro (ma che ha comunque perso un terzo del proprio fatturato) sia un privilegiato che in questo momento non ha bisogno di aiuto significa non aver mai messo il naso fuori dal proprio ufficio accademico o parlamentare.

Di fronte ad una crisi economica che sta accompagnando di pari passo l’emergenza sanitaria, Italia Viva chiede di rinviare le scadenze fiscali di novembre e dicembre di tutte le aziende colpite dalla crisi, con limiti tali da ricomprendere anche quelle con un buon livello di fatturato. Categorie produttive e commerciali non riescono più a resistere all’impatto delle chiusure obbligate, scatenando una crisi occupazionale che si vedrà purtroppo solo dopo la fine del blocco dei licenziamenti. Ora dobbiamo assolutamente fornire alle attività, ai lavoratori degli strumenti per sopravvivere a questi mesi e permettergli, al tempo stesso, di riaprire quando il vaccino sarà disponibile e si potrà seriamente ripartire. Servono interventi adeguati per accompagnare e sostenere le realtà produttive e il rinvio di tutte le scadenze fiscali di novembre e dicembre è un primo importante passo.

“Facciamo un appello a Forza Italia, a Calenda, alla Bonino, all’Udc: votate lo scostamento di bilancio giovedì che serve per rendere disponibili le risorse per tagliare subito le tasse di novembre e dicembre. Sarebbe un gesto di grande responsabilità nei confronti di un Paese che soffre e deve superare un momento terribile.

Italia Viva ha chiesto di tagliare le tasse di novembre e dicembre e non disperdere le risorse in micro provvedimenti poco efficaci: sullo sfondo c’è la possibilità di rendere ancora più definitivo questo sforzo lavorando per abolire del tutto alcune tasse.

Nei prossimi decreti ci saranno ulteriori risorse che sono state già liberate: iniziamo subito un percorso di revisione fiscale e invitiamo i partiti di opposizione che hanno mostrato maggiore sensibilità per questi temi a intraprendere con noi questa strada.

Quindi l’appello è a votare insieme sia lo scostamento, che successivamente il provvedimento di utilizzo delle risorse derivanti: ci saranno 6-8 miliardi per tagliare le tasse. Niente scostamento a scatola chiusa, ma certezza di utilizzo già prima di giovedì.

Mai come in questo momento imprese e famiglie hanno bisogno di sapere che le scadenze fiscali non sono sono un problema. Mettere da parte gli scontri che prescindano dalle valutazioni di merito è un segnale di grande maturità e per un partito come Forza Italia che si è sempre battuto per il taglio della pressione fiscale votare contro non avrebbe senso”

Una volta ogni tanto, facciamo la cosa più semplice: per aiutare le nostre aziende, rinviamo tutte le scadenze fiscali che ci sono da qui a capodanno.

