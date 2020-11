Ma io mi reputo e sono un uomo fortunato. Ho fatto il presidente del Consiglio a trentanove anni, ho realizzato riforme che hanno portato un cambiamento nella società, nell’economia, nel lavoro, nei diritti civili, che forse saranno più apprezzate ora di quanto non lo siano state in passato. Ho mancato l’approvazione di altre riforme, penso a quella costituzionale poi affossata dal No al referendum, che oggi qualcuno rimpiange, soprattutto per la chiarezza che avrebbero portato nel conflitto ormai quotidiano tra governo centrale e regioni».

COMUNQUE IO PERSONALMENTE Non voterò più la sinistra che ha condiviso con la destra il NO al referendum che ha annullato la miglior proposta legislativa per riformare questo immobilismo. Ho scritto diverse volte che in nessun’altro Paese s’era mai VISTA tanta irriconoscenza quanto quella ricevuta da #MatteoRenzi. Mi piace tornare sull’argomento. Il motivo è più semplice di quel che si possa credere e addirittura immaginare. Ritenuto colpevole, a prescindere e senza processo, per aver governato nell’esclusivo interesse dell’Italia e degli italiani, con aggravante, per non aver mai guardato in faccia nessuno PUNTO Apriti cielo Hanno iniziato ad infangarlo in tutti i modi possibili e immaginabili ma essenzialmente illeciti, senza scrupoli di sorta, tanto da arrivare a prendere di mira nel loro ”disegno criminoso” i suoi affetti più cari. Chiunque al suo posto avrebbe gettato la spugna Lui no, non lo ha fatto e mai lo farà perché crede fermamente nella forza della politica… naturalmente, quella buona, onesta… sincera. Con buona pace di tutti coloro che ancora sperano poterlo emarginare. Pia illusione.

PRIMA O POI QUALCUNO TROVERA IL TEMPO E IL CORAGGIO DI RACCONTARERENZI: COSA E ACCADUTO ALLA MIA VITA IN QUEI E QUESTI ANNI ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo