Vespa sei PENOSO vergognati sei patetico e ridicolo.

Se poi vogliamo essere pignoli, le Leggi Razziali invece, sono tutta farina del sacco di Mussolini, nessuno ci aveva pensato prima di lui per fortuna!

Accade che Bruno Vespa vada in tv sul servizio pubblico a presentare il suo libro e affermi, come se nulla fosse, senza il minimo contraddittorio, che – testuale – “Mussolini ha avuto un consenso enorme, all’estero e anche in Italia, per le sue opere sociali. Ha creato i contratti nazionali, l’Inps, la settimana di 40 ore.”

Eterna, immancabile, variazione sul tema “Mussolini ha fatto anche cose buone”.

C’è solo un piccolissimo, trascurabile, particolare: è falso. Totalmente falso. Praticamente tutto.

Primo. L’Inps non nacque affatto sotto Mussolini ma quasi trent’anni prima, nel 1898, con il nome di Cassa Nazionale di previdenza per l’invalidità e per la vecchiaia degli operai, di cui l’Inps non è che una successiva definizione.

Secondo: Mussolini non ha minimamente concepito la settimana da 40 ore. All’epoca del fascismo era ancora di 48 ore e per quella conquista bisogna ringraziare le lotte operaie e sindacali del ‘69-‘70.

Quanto al resto, vero che il concetto di contratto nazionale nacque tecnicamente nel 1927. Quello che Vespa si dimentica di ricordare è che solo l’anno prima, con le leggi fascistissime, Mussolini ha dichiarato fuorilegge tutti i sindacati non piegati al regime, vietato il diritto di manifestazione e sciopero e la serrata.

Potete immaginare di quale grande conquista stiamo parlando.

La verità è che, in un Paese normale, uno che scrive un libro del genere e pronuncia simili castronerie in diretta tv verrebbe contraddetto in tempo reale, sbugiardato e infine segnalato all’ordine.

Ma, in un Paese normale, uno come Vespa non sarebbe neanche considerato un giornalista.

