A volte penso che sarebbe bello essere uno di quelli convinti che il Covid sia un raffreddore e che non esista nessuna pandemia.

Pensateci.

Nessuna preoccupazione di infettare chi ti sta accanto: figli, fratelli, mamme, papà e nonni, nessuna paura di dover morire soffocato in un reparto di ospedale, lontano da casa, senza neanche la possibilità di salutare per l’ultima volta chi ti vuole bene.

A volte penso che forse è vero che “Ignorance is bliss” (l’ignoranza è beatitudine), come scriveva Thomas Gray.

A volte penso che magari sarebbe bello credere che c’è tutto un mondo nascosto di “cattivi” che vogliono governare il mondo, cattivi che si creano le loro belle organizzazioni segrete e le chiamano “NWO”, “Dominion”, “Illuminati”, perché hanno visto i film di 007 e sono rimasti affascinati da quei nomi così amabilmente malvagi, tipo “Spectre”.

Penso che dev’essere bello credere che Trump sia un eroico condottiero del bene e non uno psicopatico miliardario affetto da narcisismo patologico.

Dev’essere bello, vivere in una realtà dove “il bene” combatte contro “il male” e “il bene” è rappresentato dai peggiori criminali del pianeta: Trump, Bolsonaro, Orban e via dicendo.

Dev’essere incredibilmente rilassante, oggi, credere che il problema del nostro paese siano quei pochi disperati che arrivano mezzi morti (quando arrivano) a Lampedusa.

Vivere nella testa di queste persone dev’essere la pace dei sensi.

Auto convincersi di una realtà parallela in cui un giorno sì e un giorno no arrestano i cattivissimi Soros e Hillary Clinton, incriminano Bill Gates, danno ragione ai deliri di Trump che vaneggia sin da prima delle elezioni parlando di brogli che nessuno ha mai visto.

E poi, quando finalmente cacceranno a calci nel culo Trump dalla Casa Bianca, a gennaio, sarà bellissimo pensare che, in realtà, si tratterà dell’ennesimo “piano segreto” del buffone in questione.

Così come dev’essere bello pensare, dall’altra parte, che Silvio Berlusconi abbia offerto aiuto al governo perché è diventato “responsabile” e non perché ha scambiato i suoi voti con la protezione di Mediaset dalla scalata ostile del gruppo Vivendi.

Dev’essere bello convincersi di avere sempre ragione, di stare sempre dalla parte dei giusti, immaginare di vivere in un mondo sicuro, regolato da un ordine razionale che prevede “buoni” da una parte e “cattivi” dall’altra.

Poi magari ti ammali di Covid e muori, ma fino a quel momento te la sei goduta.

Ti sei sentito molto furbo e “informato”, uno che “ragiona con la sua testa”.

Certo, dev’essere meno bello se ti infetti e ammazzi tua moglie, i tuoi genitori, se fai finire in terapia intensiva i tuoi figli.

Ma di sicuro puoi trovare una giustificazione anche in quel caso.

Magari puoi dare la colpa al 5g di Bill Gates.

Come diceva Alan Moore, i complotti sono rassicuranti, mentre “la verità è che questo mondo è alla deriva e che nessuno ne detiene il controllo”.

E fa molta più paura.

Mi fate salire una rabbia infinita, amici complottisti, una rabbia che è anche difficile spiegare a parole, perché siete vittime e al tempo stesso carnefici.

Ma in fondo vi invidio anche un po’, di quell’invidia che si prova per il gatto di casa, che non ha altro a cui pensare oltre che a dormire, mangiare e giocare.

Senza nessuna paura del presente e del futuro, senza nessuna angoscia della morte fino al momento in cui non se la trova davanti.

Dev’essere bello poter barattare qualche istante in cui realizzi di essere stato un povero stronzo (se mai dovesse succedere) con una vita sempre troppo complessa e angosciante.

Non vorrei essere voi, mai, ma una punta di invidia ce l’ho.

Lo ammetto.

Maledetta consapevolezza

