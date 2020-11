Con la speranza che TUTTI partecipino senza mettere bastoni tra le ruote per poi dire vi avevo avvisato

Penso che bisogna far comprendere l’importanza del vaccino. Tantissime malattie nel mondo sono state debellate solo grazie ai vaccini. Dobbiamo vaccinarci soprattutto per difendere i più fragili. È chiaro che viviamo in un momento di disorientamento, di paura, è comprensibile anche l’atteggiamento di timore, però penso che quando arriverà il vaccino piano piano accompagneremo i cittadini nella comprensione dell’importanza di un vaccino. Ovviamente non arriverà subito il vaccino, quindi dobbiamo continuare questa convivenza complicata col virus e dobbiamo rispettare le regole, oltre a rafforzare la medicina del territorio, a fare i tamponi. Penso che la prima fase ci ha colto tutti di sorpresa, nella seconda è come se non avessimo preparato i viveri sufficienti per affrontarla, su alcune cose siamo in ritardo. Adesso non abbiamo più alibi. Il governo e il commissario Arcuri hanno annunciato che si stanno preparando per trasporto, conservazione e distribuzione dei vaccini, sono fiducioso. Stiamo insistendo affinché il governo si attrezzi subito.

ORA “L’emergenza Covid continua a colpire, ma la situazione sembra gradualmente migliorare. Sono vicino e abbraccio i tantissimi amici che sono colpiti da questa brutta bestia: facciamo tutti il tifo per voi. Quello che è certo è che ne usciremo solo con il vaccino.”

Quelli che pensano che tutto sia stato fatto in modo esemplare perché non chiedono una statua equestre per Arcuri? Ora la speranza che TUTTI partecipino senza mettere bastoni tra le ruote per poi dire vi avevo avvisato. Mentre voi siete il motivo del perché non va cari i miei grillini. E a proposito di grulli o grillini! Io continuo a non capire come la politica si occupi di quell’uno su sei che non vuole vaccinarsi , quando forse dovrebbe occuparsi di quei 5 su sei che vogliono vaccinarsi , quindi come procurarlo loro … basta dare addosso a qualcuno ? avete abbastanza rotto tutti , a destra sinisitra e centro , fate il vostro lavoro per favore !! Quanta STERILITÀ, dopo un lungo periodo di terrore mediatico, mi piacerebbe guardare nella faccia 60.000.000 di italiani………

