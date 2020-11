Ma di cosa ci stupiamo?

Questo sistema, e le sue esasperazioni, sono stati creati dai DPCM. Chi è al governo ora?

Fare manifestazioni di può ma mettersi in fila per un pezzo di pane no! Non c’è più religione! La vergogna per quei Vigili, doveva salire, nell’attimo stesso in cui hanno cominciato a scrivere, sui verbali. Non c’è più umanità!!! Al loro Comandante : un encomio : per questi solerti servitori ????? .È una vergogna, ma si sa che il nostro Stato o chi lo rappresenta è debole con i forti e forte con i deboli!!! Questo è uno di quei gesti che mandano in VACCA tutte le cose positive che fanno le forze dell’ordine !! Quelli che fanno gli arroganti, gli inflessibili SOLO con i poveri Cristi e che poi si prostrano tipo Zerbino con i potenti .. un classico, un vergognoso classico .. OK non è un’esclusiva italiana ma sicuramente siamo sul podio . A quei vigili dovrebbero conteggiare il tempo perso per sistemare tutta questa vergognosa esibizione di forza e decurtarglielo dallo stipendio..Quando il proprio lavoro si fa con il para occhi e cattiveria.