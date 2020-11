“Il direttore della Verità non dice la verità”.

Perché non dice dove ha preso i soldi per comprarsi Panorama? C’è un giudice che va a vedere? No, devano mandare 300 poliziotti nelle case di persone per bene per niente, solo per una sceneggiata per dimostrare che ” iss’ c’è!

Il giornale del fango La Verità di Belpietro, ogni giorno sceglie dal mazzo delle contestate carte della vicenda Open, una carta a caso e la usa come bersaglio.

Pubblica nomi e storie di persone per bene che negli anni sventuratamente si sarebbero avvicinate a una o più attività di Renzi e della Leopolda.

Oggi nel tritacarne finiscono nomi del tutto estranei all’inchiesta, che Belpietro scrive in grassetto. I più perché hanno dato un contributo alle spese organizzative

della Leopolda, integrando il reato di ” RENZISMO”.

La Verità sceglie una carta e spara nel gruppo.

Sceglie una mail con cui il presidente di Open scrive

al responsabile della comunicazione Pirelli, Filippo Maria Grasso e ci ricama sopra.

Poi prende di mira l’imprenditore Borgherese per aver cenato con Renzi nel 2014.

Ma era una cena con 100 imprenditori e si scopre che non c’era Matteo Renzi e che Borgheresi non lo ha mai incontrato in vita sua

Il Fatto e La Verità non tengono conto della sentenza della Cassazione, che non prova che Open fosse un’articolazione del partito….Lo scopo, fin troppo chiaro, è impaurire qualsiasi finanziatore di Italia Viva. Contro Renzi non funziona, è onesto. Allora si attaccano i suoi sostenitori/ donatori . Per la macchina del fango, ben oliata da anni di frequentazione, e’ un giochetto mettere in piazza quei nomi e accusarli di loschi intrighi. Belpietro ex ( secondo me lo è ancora ) uomo di Berlusconi.

Certo che se i pm x infangare Renzi sono costretti a rivolgersi a questo orrendo personaggio, sono proprio messi male! Un VAFFA non solo è d’obbligo, ma quest’essere non ha vergogna di nulla, il guaio è che sa di fare schifo e continua ad esserlo basta che viene pagato. Che essere indegno. Fuori dai denti: diciamolo !Non c è più una stampa o media indipendente è apertamente schierata a destra ( tanti) o sinistra o grillina ( che è un pò tutti e due ) Il problema è che Renzi ce l’ha entrambi contro.

