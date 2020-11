La GIUSTIZIA è DROGATA PER LA DEMOCRAZIA … e MATTARELLA… capo del CSM .. TACE e NON FA NULLA

“Scriviamo qui il nome di Roberto Maroni e Antonio Bassolino, due politici per i quali in questi giorni sono cadute le accuse penali. Chissà se qualcuno, prima o poi, chiederà scusa, chissà. Nel frattempo, il mio messaggio è sempre uno solo: non perdete fiducia nella giustizia. Perché la verità, prima o poi, arriva.”

Demonizzazione dell’avversario, utilizzo politico della magistratura, due cose di cui si sono macchiati sempre i grillini, e ad essere onesti anche la parte più a sinistra del PD negli anni passati. Ecco perché Renzi è profondamente diverso, un vero garantista nonché uno che ha subito queste nefandezze.

MA RENZI CE UN MA DEL TUO MESAGGIO PERCHE’ ! È un messaggio sbagliato.

“Prima o poi” non può applicarsi a tutto, certamente non alla giustizia, che, o è “prima di subito”, o non è giustizia.

E interrompono il tuo percosso politico! Perché la gente crede al chiacchiericcio del bar!

Hai detto bene: prima o poi. È il poi che preoccupa. La magistratura ti congela la via per qualche decennio. Mica è bello questo.

Con la lentezza della giustizia italiana, però, la verità arriva quando è troppo tardi. La vita è passata e anche le opportunità. Non esiste redenzione dopo 15 o 20 anni. Nella memoria delle persone rimani il mostro che era stato sbattuto in prima pagina

COMUNQUE: Ti ammiro non so come fai ad avere e trasmettere anche a noi questo messaggio. Dobbiamo avere fiducia nella giustizia molto spesso dubito.

C’è un detto che dice” l’aria netta un si scanda de trona” ossia : “l’aria pulita non ha paura dei tuoni” Chi è sicura del suo comportamento del suo agire onesto non ha paura della giustizia. Aspetta senza lasciarsi coinvolgere più di tanto e continuare per il suo percorso. Il tempo è galantuomo e ci darà risposta. Basta continuare ad avere fiducia nella giustizia perché non tutti magistrati sono corrotti.

Si Matteo, sono d’accordo che non bisogna perdere la fiducia nella giustizia, anche se ad oggi è molto compromessa, che la verità prima o poi arriva. Ma quando arriva la verità il danno è fatto. Quindi si pone il problema, ed è necessario farlo, di responsabilizzare la magistratura per il delicato lavoro che fa. Non si può più accettare che a subire il danno economico e morale è solo l’inquisito che, dopo varie udienze, risulta innocente. SE LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI, LO DEVE ESSERE ANCHE PER LA MAGISTRATURA, CHE NON PUÒ ESSERE AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO.

La GIUSTIZIA è DROGATA PER LA DEMOCRAZIA … e MATTARELLA… capo del CSM .. TACE e NON FA NULLA

