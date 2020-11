Renzi: il vero problema sono i trasporti. Occupatevi di questo, poi i ragazzi potranno tornare a scuola in tutta sicurezza!

Auspico che, anziché discutere di quante persone invitare al cenone a Natale, la politica faccia una scelta più complicata, ma più coraggiosa: pensare a come riaprire le scuole in sicurezza. Perché Francia, Germania e Regno Unito non hanno mai smesso di mandare i ragazzi a scuola. E bisogna dire con forza che la didattica a distanza non basta! Matteo Renzi.

Purtroppo la chiusura delle scuole dipende da un problema più grande che è quello dai trasporti…che si protrae da più di 20 anno, con la chiusura di linee ferroviarie e la diminuzione degli autobus…bisognerebbe che si mettessero a tavolino gestori delle autolinee e dirigenti scolastici, numeri degli studenti alla mano e pensassero veramente a come risolvere la questione!

Giusto ! Bisognerebbe rinforzare i trasporti. Magari con bus al 5% della capienza? Con qualcuno che controllino che non ci siano assembramenti alle fermate? Con un orario diverso per anno, per far uscire ed entrare gli studenti alle lezioni? Evitare le classi pollaio e mettere un professore per massimo 15 alunni? ….. le cose sono semplici, basta ragionare con la testa anziché con le lobby, e sopra tutto mettere gente competente a fare il ministro……potrebbero essere delle idee.. esempio fare screening di massa ciclicamente per il personale e gli studenti ! Un uso più razionale dei test antigenici rapidi … pensateci.

Ora. Per superare questo problema che ci trasciniamo da anni e nessuno ne parla, ora per uscirne serve senso civico della popolazione, perché: Le scuole sono uno dei posti più sicuri , basterebbe un po’ di senso civico in più !

Bisogna assolutamente costringere il governo a riaprire tutte le scuole; i giovani hanno già subito danni enormi chiusi in casa senza nessuna possibilità di uscire quando invece alle categorie protette da questi dpcm è cambiato poco nella vita quotidiana. Occorre costringere il governo a riconsiderare il quadro generale di quello che si sta facendo pesando molto di più i danni collaterali prodotti rispetto ai benefici che si vogliono ottenere cercando di perseguirli con politiche mirate e non generalistiche. Assolutamente si, apertura scuole subito!! L’istruzione stroncata da 6mesi proprio ai ragazzi che più ne avrebbero bisogno per la loro formazione!!

Il lockdown è indispensabile solo per le categorie a rischio. Le scuole e le università vanno riaperte subito. Stiamo rovinando il futuro ai nostri giovani solo per mantenere in vita un governo che altrimenti sarebbe già finito. Senatore la smetta di rimanere attaccato ad un governo di inetti e stacchi la spina. Lei se lo può permettere per la coerenza che ha dimostrato sino ad oggi. La scuola a distanza per le superiori, negli istituti professionali e tecnici, non è scuola. Solo una farsa. Per l’ITALIA è una tragedia. Le discriminazioni , allargano il solco tra studenti del nord ( internet, computer, ) con quelli del sud. Bisogna aprire la scuola, in sicurezza. Finalmente è arrivato anche lo zinga a parlare di scuola. Mancano il damerino e il conte, poi la processione potrebbe finire in gloria.

Renzi: il vero problema sono i trasporti. Occupatevi di questo, poi i ragazzi potranno tornare a scuola in tutta sicurezza!

