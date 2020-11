Renzi: “Mi sentirei più tranquillo se per la gestione dei vaccini si usasse l’esercito. Non può fare tutto Arcuri”

“Che in Italia qualsiasi emergenza la gestisca Arcuri, mi sembra esagerato”. Lo ha sottolineato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a “Mezz’ora in piu’”, su Rai3. Per l’ex premier, il commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, “è un bravo manager, ci ho lavorato insieme, ma in Italia non c’è un Superman che si può occupare dei tamponi, dei banchi a rotelle, dei vaccini. Io – ha concluso il senatore di Iv – mi sentirei più tranquillo se ci fosse una gestione del vaccino come in Germania, con l’esercito”.

Ho seguito e sentito tutta l’intervista: completamente d’accordo … ormai mago Zurlì Arcuri assomiglia al personaggio Popov che l’URSS aveva inventato attribuendogli ogni invenzione possibile e immaginabile, rendendolo alla fine ridicolo.

Concordo ciò proposto da RENZI, il nostro esercito a fior fiore di professionisti esperti nella logistica e nella gestione delle emergenze. Penso che sarebbe meglio utilizzare queste risorse già adesso, meglio avere l’esercito a fianco per le cure e la distribuzione dei vaccini che avere militari nelle strade per prevenire assembramenti! Per questo bastano e avanzano le forze di polizia!

Bravissimo Renzi, rispetto ai dilettanti allo sbaraglio sembra e lo è, uno statista. Certamente meglio l’esercito. ultima modifica: da

