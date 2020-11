La faccia di RAMPINI è a dir poco esilarante l’ha seccato !!!! come si sono divertito. Non ce nulla da fare grande competenza grande leader.

IERI SULLA RAI 3 abbiamo visto ,per chi per tanti a volte non fosse chiaro , lo spessore da statista internazionale di Matteo Renzi. Con una conoscenza ed una preparazione sulla politica internazionale e la situazione politica americana riconosciutagli perfino da Federico Rampini, uno di solito non tenero con Matteo Renzi

Al lamentoso Rampini che si lamentava come Biden non avesse vinto al Senato (e non è ancora detto) Renzi ha risposto con la competenza e l’arguzia che abbiamo imparato a conoscere. Forse Rampini confonde nel suo schematismo tutti i repubblicani americani con Trump.

E qui ho “Ho visto Lucia Annunziata in grande difficoltà, incapace di replicare su tutti gli argomenti.

Chiede aiuto a Rampini per attaccare Renzi e ottiene l’effetto contrario.

Matteo Renzi ancora una volta dimostra di avere una marcia in più. ”Ho capito bene? Matteo sta organizzando un evento nientemeno che con Tony Blair !! Tema sx riformista e sx massimalista !! Che Genio!!

L’Annunziata conferma invece di essere marcia dentro.

“Questo bischero conosce gli equilibri dell’ONU, come funziona la politica americana e come si evolveranno i rapporti tra gli USA e l’Europa. Dice di conoscere bene Joe Biden e che addirittura si sentivano spesso al telefono. Conosce gli equilibri delle due Camere americane come il Consiglio comunale di Rignano. Un presuntuoso che ha costretto per mezz’ora Rampini e Di Bella ad annuire. Si è permesso di giocare con un monumento del giornalismo italiano quale è la Annunziata. Si è montato la testa, ma come lui ce ne sono tanti più bravi, sia nella destra, che nella sinistra italiana e penso a Speranza, Orlando, Fico, Di Maio e il grande Morra. Ma come si permette di sollevare dubbi sulla correttezza della Magistratura fiorentina, è solo un irreverente. Non se ne può più e non capisco come ogni volta faccia alzare gli indici di ascolto delle trasmissioni televisive alle quali partecipa. Io non lo voterò mai, troppo saccente e pieno di se, per recuperare stasera mi gusterò una illuminante intervista a Giuseppi Conte, lui sì che era un vero amico di Trump, non come Renzi che millanta di avere buoni rapporti con Obama, Blaire, Mandela e tanti altri sconosciuti personaggi.” INSOMMA CARA ACOZZAGLIA DENIGRATRICE. Un vero politico ,preparato ,serio ,conoscitore dei problemi internazionali, ho detto bene.., statista internazionale… in ottimi rapporti di stima con alcuni dei grandi della terra, che ha potuto incontrare durante la sua intensa esperienza di capo del governo e, ancora prima, per le Europee…in Italia senza avversario alcuno ,…..non per niente ce lo invidiano tutto il mondo. Solo il palcoscenico politico italiano e dell’informazione continuano a fargli la guerra con una parte del popolo italiano devoto al populismo e all’ignoranza. Io sto con Renzi e Italia Viva. Se poi pensiamo all’attuale ministro degli esteri che presentiamo ,mi viene da ridere ,come paragonare un laureato a un bimbo dell’asilo. Si miei cari: abbiamo ascoltato la buona politica con la P MAIUSCOLA DI RENZI. L’opposto di Giggino Di Maio ,venditore di gassose allo stadio S Paolo di Napoli e attuale ministro degli esteri con una preparazione ridicola per ricoprire un incarico di di questo livello.