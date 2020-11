Natale senza sci. Conte ferma le vacanze sulla neve.

Il governo lavora per formulare un asse con Francia e Germania per limitare settimane bianche e gite in montagna. Ci saranno ulteriori restrizioni in vista delle festività, mentre si stanno valutando deroghe per consentire ai congiunti di poter stare insieme.

Per scongiurare una nuova impennata dell’epidemia di Covid-19 in Italia, e una ripresa della velocità di circolazione del coronavirus a gennaio, nel Dpcm del 4 dicembre (che potrebbe restare in vigore sino all’Epifania) ci saranno ulteriori restrizioni. Niente vacanze di Natale. Piste da sci chiuse. Niente veglioni, tavolate, tombolate.

«Non possiamo permettere che la fine dell’anno diventi come Ferragosto» spiega un ministro del governo Conte a Repubblica. Dovrebbe rimanere anche il coprifuoco (anche se il 24 dicembre potrebbe essere posticipato a dopo la mezzanotte, per consentire di festeggiare in famiglia con poche persone care e di andare in chiesa per la messa di Natale) e formulato un asse con Francia e Germania per limitare le vacanze sulla neve.

In vista delle festività si stanno valutando deroghe per consentire ai congiunti che vivono in luoghi diversi di poter stare insieme. Mentre viene esclusa la possibilità che durante le festività natalizie si possa andare in montagna o avere una libertà di movimento verso le località di vacanza.

Palazzo Chigi ha reso noto che «si sta lavorando a una iniziativa europea, per prevenire le consuete “vacanze sulla neve”, che attirando appassionati degli sport sciistici e dei soggiorni in montagna, farebbero il paio con le vacanze spensierate, con serate in discoteca, della scorsa estate».

L’idea è di consentire l’apertura alla fine di gennaio, se i numeri continueranno a essere sotto controllo, con l’arrivo del vaccino. Secondo il Corriere, invece, si studia la possibilità di prorogare l’ora del coprifuoco alle 23 nel periodo prenatalizio, in modo da favorire le uscite se le attività commerciali saranno davvero aperte fino alle 21 o alle 22. In discussione rimane l’ora del divieto di uscire dalla propria abitazione la sera del 31 dicembre, escludendo comunque che possano esserci feste e banchetti per celebrare l’arrivo del nuovo anno.

A meno di ripensamenti della vigilia, continua il quotidiano milanese, bar e ristoranti rimarranno chiusi dopo le 18. Il governo ha deciso di confermare le restrizioni anche nelle zone gialle per limitare «le occasioni di “socialità allargata”, che di solito si accompagnano alle festività natalizie, con tombolate, festeggiamenti, veglioni».

Ci sono poi le scuole. Fino al 7 gennaio è stata esclusa la riapertura delle scuole superiori in presenza, ma la questione divide il governo e gli scienziati. Si sta valutando di far tornare gli studenti in classe subito dopo le festività natalizie.

«Non è il momento di allentare la stretta» spiegano da Palazzo Chigi. La convinzione arriva da una serie di fattori: «Il sistema di misure restrittive che il governo ha voluto introdurre nello scetticismo generale – ragionano dal governo – inizia a dare i suoi frutti».

La strategia adottata non vuole creare lo stesso shock economico del lockdown di marzo. Per questo il governo sta pensando una road map: tutte le regioni diventerebbero gialle con una serie di misure più restrittive. E la possibilità di inasprire le misure provincia per provincia. «Il governo è pienamente consapevole che affrontare le festività natalizie senza alcune cautele aggiuntive sarebbe da irresponsabili – dicono da Chigi. Le occasioni di socialità e i momenti di convivialità sono particolarmente intensi durante il periodo natalizio e sino alla Befana: se una Regione fosse lasciata ad affrontare questo periodo con il regime di misure proprio di una zona gialla o arancione, il contagio farebbe un balzo in avanti con il rischio che la curva a gennaio vada nuovamente fuori controllo».

MA LE Vacanze e contagi, la lezione di agosto non è servita: dal Piemonte alla Lombardia, le Regioni con i dati peggiori vogliono aprire la stagione dello sci.

Le Regioni dell’arco alpino – quasi tutte in zona rossa – si schierano contro l’ipotesi del governo di “un’iniziativa europea” per prevenire che l’apertura degli impianti riproponga i problemi di questa estate, quando spiagge e discoteche hanno fornito benzina alla seconda ondata di contagi. Gli assessori lombardi: “Tenere chiuso scelta scriteriata”. Zaia più moderato: “Bene le linee guida, ma un Natale sugli sci è un’era glaciale diversa da questa: dibattito lunare”

Quindi fatemi capire. Se il governo cede alle richieste (assurde) di riaprire tutto dopo quello che e` successo, sono degli sciagurati incapaci senza nerbo. Se invece tiene duro sono dei pazzi sciagurati incapaci che uccidono l’economia per un raffreddore. Anzi, sono dei “dittatori sanitari”. Mettetevi un po’ d’accordo, smettetela di piangere e date una mano piuttosto a uscire da questo pasticcio. ORA: Fermo restando che ADORO e amo la montagna, ma veramente pensiamo che il problema, a Natale, sia quello delle piste da sci? Con tutto il rispetto, mi pare faccia il paio con le discoteche estive: usciamo da questa pandemia, poi dopo sciamo e divertiamoci a più non posso, ma PRIMA usciamone, altrimenti dura mesi e mesi in più, e ci fot**amo anche la Pasqua. Ma dove stiamo andando a Finire?? Ma qualcuno non può sfiduciare tutte ste persone? Stiamo vivendo un dramma e questi pensano allo sci? Ma perché qualcuno non interviene? Anche solo per aver detto certe cose. Certa Gente deve sparire dallo schermo e dalla Politica e Che vadano pure dove hanno i trust vari lontani anni luce da qui. Sono stufo marcio di sentire Idiozie del genere e , soprattutto, di sentire morti ogni giorno e di comportarmi bene con l’idea di poter dare un contributo per fermare questa pandemia da oramai 8 mesi. E nonostante le vergognose vicissitudini che sono successe in questo periodo, hanno ancora la faccia tosta di parlare ? Ma fossi in loro, mi nasconderei e mi dimetterei dalla vergogna (cosa che probabilmente non sanno neanche cosa sia).

Soldi, soldi e solo soldi. Anche io sono uno sciatore ma se devo pensare al rischio che si corre aprendo gli impianti nel pieno della pandemia è semplicemente folle. E’ poi paradossale che si riportino le opinioni di Alberto Tomba e della Brignone come se fossero degli esperit virologi. Mi spiace dirlo ma ci meritiamo tutto questo!!!!

Sentite se il virus come ben sappiamo si diffonde con più facilità dove abbiamo assembramenti, non si può fare dei distinguo, perché viceversa chi giustamente sostiene che la lezione di questa estate non è servita a nulla, dovrebbe ricordarlo non solo a coloro che vorrebbero riaprire gli impianti per la neve o che altro, ma anche a chi ha fatto riaprire le scuole e non ha previsto il raddoppio dei servizi pubblici di trasporto per recarsi al lavoro, altrimenti si fa solo del soffoco. Siamo tutti con questo esecutivo, ma cosa ce ne faremo e come giustificheremo la spesa per acquistare dei “banchi a rotelle”, comprati oltretutto per scuole dove una su due non è a norma di legge, una volta che riusciremo a sconfiggere il virus, se nemmeno nella fase transitoria ci sono serviti? MA: Ormai è chiaro, qualsiasi misura il governo prenda troverà sempre delle resistenze da parte delle categorie coinvolte soprattutto perchè se non ci fossero le restrizioni molta gente accorrerebbe tranquillamente sia a sciare che a ballare, a fare aperitivi ecc ecc. Se ne può dedurre che per molti anche per questioni anagrafiche, la vita umana, soprattutto quella degli altri, ha un valore secondario e i 500/600 morti giornalieri non li toccano nemmeno.

MA L’ECONOMIA LOCALE: Dovete sapere che!1) Gli impianti sono tutti rigorosamente in perdita da almeno un decennio e sopravvivono grazie alle sovvenzioni di Regioni ed Enti Turistici. In ogni caso il problema non è ristorare la società che gestisce gli impianti ma eventualmente tutto l’indotto (alberghi, ristoranti, bar, rifugi, etc) 2) Il ristoro non si fa sugli incassi ma su eventuali mancati guadagni. 3) Una grossa fetta di sciatori arriva dalle grandi città. Non credo sia una buona idea riunire nello stesso posto (ad esempio a Pejo) sciatori di Roma Firenze Torino, Milano e Genova. 4) Siamo in emergenza sanitaria: bisogna evitare qualsiasi attività non necessaria che possa farci finire in ospedale. Questo e il mio pensiero. AVANTI CON LE CRITICHE.

Natale senza sci. Conte ferma le vacanze sulla neve. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo