Il leader di Italia Viva: “Ci sono troppi imputati a cui andrebbe chiesto scusa”

Renzi adesso va al contrattacco coi pm. Creato un sito per seguire le indagini.

Matteo Renzi va al contrattacco contro la magistratura e crea un sito internet ad hoc anti pm: guerraarenzi.it. Il leader di Italia Viva sotto inchiesta per “finanziamento illecito” tramite la Fondazione Open decide – si legge sul Giornale – di tentare l’offensiva contro lo strapotere delle procure, denunciando il troppo frequente condizionamento della vita politica per mano giudiziaria. Così, alla vigilia della convocazione in Procura a Firenze per essere ascoltato, domani, dai titolari dell’inchiesta, Renzi annuncia l’apertura del sito, in cui verranno seguite al dettaglio le indagini che lo vedono coinvolto. Intanto, però, – prosegue il Giornale – il suo partito sta pagando caro il turbine giudiziario che si è abbattuto su di lui: la raffica di perquisizioni e sequestri di carte e computer he ha investito chi aveva dato un contributo alla renziana fondazione Open è stata stigmatizzata dalla Cassazione, che ha annullato molti degli atti dei pm dichiarandoli immotivati. Ma hanno raggiunto ugualmente un .obiettivo, racconta Renzi, quello di «bloccare i grandi finanziatori, che ora hanno paura delle conseguenze mediatiche di un sostegno nei miei confronti». Di qui un appello ai suoi elettori, affinché facciano sottoscrizioni economiche a Italia viva: «Servono piccoli versamenti da 2, 5, 10 euro – dice Renzi – per fare la differenza: abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti»

