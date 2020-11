Dobbiamo inchinarci a questi medici che già in pensione non hanno esitato rimettersi al servizio della collettività per puro spirito di generoso altruismo. Onore al dott. Alfonso Durante un grazie di cuore. Vicinanza nel dolore alla Famiglia.

Abbiamo superato le 50 mila vittime in Italia. Anzi per la precisione, perché nessuno sia dimenticato, perché i morti non diventino curve di statistica, siamo a 50.453. Numeri che fanno paura, perché centellinati ogni giorno spariscono.

Lui è l’ultimo. Alfonso Durante aveva 75 anni. Era tornato in servizio al 118 dopo la pensione per aiutare i suoi colleghi nella battaglia contro il Covid. Poteva godersi beatamente la pensione ed invece ha deciso di scendere in campo con la sua divisa per fare la guerra a questo virus. Nelle ambulanze. Quelle che i negazionisti prendono a calci, insultando e minacciando chi questo maledetto virus lo combatte sino alla fine. Non ce l’ha fatta.

Irresponsabili i negazionisti, irresponsabile chi come Salvini, in questo momento, si pone il problema delle feste natalizie e dei cenoni di Capodanno. Ha ragione Corrado Augias: «Porsi oggi la domanda se tra un mese potremo o no fare il cenone, se potremo soffiare dentro le trombette che fanno pe-pe è una questione penosa di fronte a 50 mila vittime e alle altre che potranno aggiungersi».

Sarà un buon Natale solo se riusciremo a garantire alle famiglie e alle imprese un pop’ di serenità in più. Che è serenità sanitaria ed economica. Tutto il resto è solo propaganda.

Abbiamo superato le 50 mila vittime in Italia. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo