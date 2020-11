Scordatevi la neve a Natale. Governo e Cts compatti: non ci sono le condizioni.

Che il Governo non fosse favorevole a riaprire gli impianti sciistici si era capito già nel primo pomeriggio quando, poco dopo la richiesta arrivata dalle Regioni alpine di rimettere in funzione le strutture, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, aveva detto: “Per ora non ci sono le condizioni per una nuova stagione sciistica. Valuteremo nel prossimo Dpcm se ci saranno e per fare cosa”. A togliere ogni dubbio in serata è stato il premier Giuseppe Conte, che dallo studio tv di “Otto e mezzo” ha spiegato: “Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve. Anche per gli impianti da sci, il problema del protocollo è un conto ma tutto ciò che ruota attorno alle vacanze sulla neve è incontrollabile. E con Merkel e Macron in Europa stiamo lavorando ad un protocollo comune europeo. Non è possibile consentire vacanze sulla neve, non possiamo permettercelo”.

Stessa lunghezza d’onda di scienziati e tecnici del Comitato tecnico scientifico. “Siamo in una situazione segnata da un’alta circolazione del virus, se non abbassiamo il numero dei casi almeno di sei sette volte rispetto a quello attuale non è il caso di parlarne”, spiega una fonte ad HuffPost. Sulla riapertura di stazioni e piste sciistiche il Cts non si è ancora confrontato ufficialmente, ma la linea è “no, al momento mancano le condizioni”. “La curva dei contagi è ancora troppo alta, il problema non è neanche tanto l’indice Rt, è che bisogna proprio abbassare l’incidenza”, ragiona la fonte. Niente da fare, dunque. La richiesta arrivata dalle Regioni alpine insiemealle linee guida contenute in un protocollo sulla prevenzione del contagio da Covid negli impianti sciisticidi riaprire in sicurezza le strutture è stata respinta. Fermi sul “no”, soprattutto i dem. A Boccia, di cui si è detto, si è unito in serata il ministro dei beni culturali e del turismo, Dario Franceschini che ha rilanciato il tweet in cui il deputato Pd, Andrea Orlando, aveva definito “irricevibile” la proposta della riapertura delle piste da sci, per poi aggiungere con toni altrettanto netti: “Continua un deprimente gioco delle parti per strizzare l’occhio al comprensibile malessere di alcune categorie. Questo non è federalismo, è demagogia irresponsabile”.

“Il governo ci ripensi: lo sci è sicuro. Non chiudete gli impianti, salviamo la stagione turistica”, avevano chiesto vicepresidenti e assessori di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia presentando un documento con le linee guida sulle piste. Dalla loro parte, a favore della riapertura delle strutture si erano schierati diversi campioni dello sci. Come il tre volte campione olimpico, Alberto Tomba che ha detto: “Sarebbe un errore da parte del Governo fermare la stagione invernale, si metterebbe in ginocchio un settore che può operare in assoluta sicurezza”. Ma Conte ha detto “no” e il Cts è sulla stessa linea. Per ora il discorso è chiuso.

Che paese assurdo, siamo alla canna del gas e insorgiamo perchè non si può andare a sciare. Se ipocritamete urliamo solidarietà agli albergatori e alle comunità montane, nessuno ci impedisce di fare un bonifico al nostro "amico" albergatore rimanendo sul divano di casa. A Natale siamo tutti più buoni o forse no?

