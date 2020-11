Questa mattina ho sentito Giannini dire “auspico che Berlusconi ed il PD trovino l’accordo”. Ma, pezzo di… ma quando RENZI, con il patto del Nazzareno riusci a ottenere con il suo governo, cose che nessuno è mai stato capace di ottenere…. tu nel tuo giornale ne hai dette di ogni contro RENZI, reo di essere DI DESTRA per il solo fatto ci aver stretto un accordo temporaneo e non vincolante con Berlusconi. Ma tu. caro Giannini, non ti vergogni a sostenere oggi cose che solo tre anni fa, consideravi delle infami pratiche politiche? Non ti vergogni di avere massacrato RENZI solo per ossequiare i tuoi referenti politici! IL TEMPO E’ GALANTUOMO E LO DIMOSTRA IL FATTO CHE GIORNALISTI COME TE SONO COSTRETTI A DIRE IL CONTRARIO DI CIO’ CHE SOSTENEVANO SOLO QUALCHE ANNO FA.

