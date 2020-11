OSPITE Tg2 Post.

Competente, conciso, esaustivo come sempre. BRAVOOOOO! Matteo sei l’unico politico all’altezza della politica Italiana Un leader che non ci meritiamo… Vogliamo la Meloni Di Maio Salvini…

Ascoltare Matteo Renzi è sempre un piacere: la sensazione che ti comunica è quella di sicurezza di preparazione di organizzazione e di competenza . Invece siamo in mezzo al CAOS e dominati dall incompetenza e dall approssimazione e non so fino a quando si potrà andare avanti così (non sono ancora riusciti a mettere un commissario in Calabria e questo è niente in confronto al non essere stati in grado di gestire la campagna vaccinale mancano i tamponi le bombole ad ossigeno ed altro e chiaramente NO MES cose da pazzi).Relegare Matteo Renzi a una parte da terza fila fa piangere difronte al disastro di questo paese e a questi incapaci pericolosi al #Governo ( escludendo Teresa Bellanova e Elena Bonetti )

Competente, conciso, esaustivo come sempre. BRAVOOOOO! Matteo sei l’unico politico all’altezza della politica Italiana Un leader che non ci meritiamo… Vogliamo la Meloni Di Maio Salvini… ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo