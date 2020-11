La democrazia è più forte dell’idiozia! E “Una nazione è democratica quando è capace di privare del potere i governanti incapaci” (Karl Popper)

Alla fine ha dovuto arrendersi alla democrazia e alla realtà.

Dopo 35 cause legali perse e qualche centinaio di fake-post incendiari che hanno addirittura costretto Facebook a inserire un avviso sotto ciascuno di questi con il messaggio “Joe Biden è il vincitore delle elezioni presidenziali 2020”, Donald Trump ha finalmente avviato la transizione per il passaggio dei poteri al nuovo Presidente eletto.

Si chiude ufficialmente l’era Trump, e onestamente, non ne sentiremo la mancanza.

Non ci mancheranno il suo razzismo e la sua xenofobia, le sue gabbie dentro cui fece rinchiudere i bambini messicani, i suoi muri con i quali respinse i disperati al confine.

Non ci mancheranno il suo protezionismo antistorico e i suoi dazi doganali che hanno messo in crisi migliaia di imprese italiane.

Non ci mancherà la sua politica estera isolazionista che ha permesso a Putin ed Erdogan di accrescere esponenzialmente la loro area di influenza.

Non ci mancheranno i suoi consigli sanitari di curare il Covid con le iniezioni di disinfettante e di non indossare la mascherina.

Non ci mancheranno i suoi amici da Steve Bannon a Roger Stone, i suprematisti bianchi, i proud boys, i QAnnon e tutto l’armamentario complottista che ha avvelenato e continua ad avvelenare il mondo con informazioni false e teorie strampalate e che da Trump ha ricevuto una sponda politica e non solo.

Non ci mancheranno il suo maschilismo, il suo disprezzo verso le donne, i suoi modi da bullo, la sua arroganza.

No, Donald Trump non ci mancherà per niente. Però attenzione: Trump è stato sconfitto, ma il trumpismo non è ancora finito. Continuerà a camminare sulle gambe di altri leader, magari meno pittoreschi ma altrettanto pericolosi come Bolsonaro, Orban, per non parlare dei sovranisti di casa nostra.

La battaglia politica, culturale ed etica per l’affermazione dei valori sacri di democrazia, libertà e solidarietà non è finita e sarà una battaglia lunga.

Perché, come scrisse qualche tempo fa un uomo molto saggio, “i popoli lo spensero, ma non cantiamo vittoria troppo presto, il grembo da cui nacque è ancora fecondo.”

La democrazia è più forte dell'idiozia! E "Una nazione è democratica quando è capace di privare del potere i governanti incapaci" (Karl Popper)

