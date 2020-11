Allo stesso livello di gravità di un abuso ci sono le giustificazioni alle violenze. Tutti i giorni e il 25 novembre.

Che questa lezione possa arrivare in ogni angolo del mondo.

ANCHE SE NON CAMBIERA NIENTE O POCO LA MENTALITA MASCHILISTA E DURA PURTROPPO A MORIRE.

PS : MEDICO: “Dica, signorina, o signora, durante l’aggressione lei ha provato solo disgusto o anche un certo piacere una inconscia soddisfazione?”

POLIZIOTTO: “Non s’è sentita lusingata che tanti uomini, quattro mi pare, tutti insieme, la desiderassero tanto, con così dura passione?”

GIUDICE: “È rimasta sempre passiva o ad un certo punto ha partecipato?”

MEDICO: “Si è sentita eccitata? Coinvolta?”

AVVOCATO DIFENSORE DEGLI STUPRATORI: “Si è sentita umida?”

GIUDICE: “Non ha pensato che i suoi gemiti, dovuti certo alla sofferenza, potessero essere fraintesi come espressioni di godimento?”

POLIZIOTTO: “Lei ha goduto?”

MEDICO: “Ha raggiunto l’orgasmo?”

AVVOCATO: “Se sì, quante volte?”

(tratto da un’intervista di Oggi a Franca Rame)

La sera del 9 marzo 1973 e Franca Rame, a Milano, fu rapita, caricata su un furgone, seviziata e infine stuprata da cinque uomini. Fu un vero e proprio stupro punitivo, compiuto da un gruppetto di militanti neofascisti perché era la compagna di Dario Fo, un “rosso” per eccellenza, e perché lei stessa collaborava con Soccorso Rosso nelle carceri e si era esposta in prima persona sul caso dell’anarchico Giuseppe Pinelli, morto in circostanze misteriose nel 1969.