PER I BOCALONI SBRAITANO ! PRIMA GLI ITALIANI.IN REALTA LA LEGA E FdI CONTRO L’ITALIA

Quando l’UE si occupava prevalentemente di integrazione economica e politica monetaria la destra anti europea l’accusava di rappresentare solo gli interessi di banche e banchieri.

Adesso che il Parlamento e la Commissione hanno posto con forza il tema del rispetto dei principi dello stato di diritto e dei diritti fondamentali della persona, rischiando il blocco del Next Generation UE per la loro difesa prioritaria, la Lega e FdI, nel Parlamento europeo e in Italia, protestano denunciando una presunta violazione della democrazia e dell’indipendenza di Polonia e Ungheria da parte dell’UE.

Bisogna averli sentiti ieri nei loro interventi al Parlamento europeo, che parole indignate, che disquisizioni sulla democrazia, sostenere che i principi contenuti nei Trattati fondativi della UE non contano nulla rispetto alle decisioni politiche dei singoli Stati, che l’UE non ha alcun diritto di definire in quei Trattati, ai quali tutti gli Stati membri hanno aderito, quali siano i principi comuni dello Stato di diritto e di usare quei principi per discriminare i governi, eletti dal popolo, che la pensano diversamente.

Ragionamenti aberranti che mettono in primo piano non la malafede, che c’è, ma soprattutto una forma mentis distorta e distorcente della realtà che non è avvezza a pensare la democrazia, prima ancora che calpestarla.

I principi dello stato di diritto e dei diritti fondamentali delle persone sono una conquista della civiltà. scritti Il fatto che siano stati codificati in conseguenza della sconfitta del fascismo e del nazismo spiega perché gli eredi, ipocriti e malcelati, di quelle ideologie criminali, pensino che combattere contro tutti i fascismi e anche contro le loro versioni più edulcorate, ma ugualmente autoritarie, di alcuni governi europei sia una guerra contro la democrazia, l’indipendenza nazionale e la liberà politica. Il fascismo, perché questo hanno in testa, sarebbe per loro una idea politica legittima e come tale avrebbe pari dignità delle altre.

Non è così, il fascismo, in tutte le sue forme, anche di “semplice” autoritarismo, non è un’idea come un’altra, ma un’idea criminale, troppo poco combattuta e fino ad ora ancora troppo tollerata.

Purtroppo due loschi personaggi, come Orban e Kaczynski, amici di Salvini e Meloni, tengono in scacco col loro veto al NGEU, 450 milioni di europei. Il Parlamento europeo ha chiesto ieri ai capi di governo dei Paesi democratici di non cedere, ma di trovare una soluzione che consenta di sbloccare quel piano. Sarà difficile stante la regola, ormai da superare, dell’unanimità su ogni decisione e del diritto di veto anche da parte di un solo Paese.

L’appoggio manifestato apertamente alla politica di Ungheria e Polonia da parte di Lega e FdI nel Parlamento europeo fa capire in quale isolamento sarebbe caduta, o cadrebbe, l’Italia in mano alla destra. In che condizioni avrebbero peggiorato, o peggiorerebbero, il nostro stato di diritto.

Il problema non sono le Istituzioni Europee, ma alcuni governi e dentro di loro alcune forze politiche di destra e sovraniste che non vogliono che l’Europa abbia una politica unitaria. Vanno denunciati e isolati in Europa e in Italia