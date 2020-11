MA DOVE E STATO IN QUESTI ULTIMI ANNI. Il referendum 2016 ha segnato, con il no, il tracollo di una classe politica e giornalistica marcia.

Travaglio a La7: “Le regioni vanno abolite, hanno fallito. Pandemia ha dimostrato che non si può affidare la sanità alle scelte dei governatori”

“Per mia convinzione, io sono per abolire le regioni. Io sono per un federalismo comunale”. Così il direttore del Fatto quotidiano, Marco Travaglio, intervenuto su La7 durante la trasmissione Otto e mezzo, di Lilli Gruber. Secondo Travaglio “le regioni dopo 50 anni, ce lo possiamo dire tranquillamente, hanno fallito”. E a dimostrarlo è stato anche il coronavirus, con la gestione sanitaria. “Questa pandemia ci ha dimostrato plasticamente che non si può affidare la sanità, cioè la salute di cittadini, alle scelte individuali dei presidenti di regione che vanno in ordine sparso – ha spiegato Travaglio – La sanità è pubblica ed è nazionale, quindi deve essere assolutamente tolta, secondo me, quella competenza alle regioni”. Il direttore del Fatto quotidiano, poi, si è soffermato sulla questione delle autonomie, sottolineando la mancata assunzione di responsabilità delle regioni durante l’epidemia: “È troppo comodo – ha evidenziato – non si può fare i federalisti a giorni alterni, questo giochino non può più continuare. Chi vuole autonomia la deve prendere anche per fare i ‘mea culpa’, altrimenti tanto vale centralizzare tutto”.

MA DOVE E STATO IN QUESTI ULTIMI ANNI. Brutto str… nel 2016 hai fatto la guerra contro chi voleva superare il titolo V vomitandogli addosso veleno per mesi. Sei intelligente ed hai capito la vera ragione del superamento del titolo V, ma contemporaneamente dovresti essere onesto e chiedere scusa per la tua posizione del 2016. Il referendum 2016 ha segnato, con il no, il tracollo di una classe politica e giornalistica marcia. Sarebbe bastato votare SI al referendum del 2016. E basterebbe leggere le proposte di modifica per evitare di dire inesattezze. Peccato che l’avete capito solo voi 60% del no. Noi del 59% che abbiamo votato Si, abbiamo capito che era una cosa buona, non ci siamo preoccupati di questioni personali, bensì il bene del paese. Perché il bene del paese, l’abbiamo ritenuto più importante di ogni questione personale. Chi era e è a fare tenerezza, eh TRAVAGLIO? Voi veramente fate pena se adesso vi trovate a dare ragione alle proposte che avete aspramente combattuto.

Il caccoloso più pluricondannato di tutti i giornalai, spazzatura di giornalismo calunniatore seriale che dovrebbe stare dietro le sbarre insieme al compari Del Pietro e Gomez, che finché ci sarà il colluso ministro DJ FOFO’, non saranno mai arrestati.

I giornalisti hanno cominciato a chiamare “governatori” i presidenti delle regioni. Questa definizione , che non esiste nel nostro ordinamento, esalta la volontà di prevaricare sulle competenze dello stato. Le parole sono idee.

MA DOVE E STATO IN QUESTI ULTIMI ANNI. Il referendum 2016 ha segnato, con il no, il tracollo di una classe politica e giornalistica marcia. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo