QUESTO E IL RENZI NON QUELLO CHE DICONO E DIPINGONO DENIGRANDOLO I MEDIA.

ALCUNI ESEMPI DEL PENSIERO RENZIANO.

Le storie di violenza sulle donne continuano purtroppo a essere quotidiane. E le violenze sono tante, non solo quelle fisiche. Lo abbiamo visto anche nelle scorse settimane, anche oggi stesso. Così come drammatici continuano a essere i numeri sul femminicidio. È una battaglia culturale, sociale, politica che ci riguarda tutti, primi fra tutti noi uomini. E che deve vederci tutti in prima linea. Imparando innanzitutto ad ascoltare le parole giuste, le loro. Di quelle donne che di queste violenze sono state e sono vittime. Parole di dolore, ma anche di forza e di coraggio. Questi mesi, mentre siamo costretti a casa, per molte donne sono stati difficilissimi e drammatici, perché la casa spesso è tutt’altro che un luogo sicuro. Ed è anche per questo che nessuna deve mai sentirsi sola: #liberapuoi.

Da mesi, evidenzio la necessità di preoccuparsi dei non garantiti, di quelli cioè cui il Covid sta portando via tutto. L’idea che i dipendenti statali annuncino uno sciopero il 9 dicembre, casualmente il giorno dopo l’Immacolata per allungare il ponte, sinceramente mi dispiace e mi fa male. La libertà del diritto di sciopero è sacra, ma annunciare uno sciopero nel giorno in cui si allunga un ponte fa male innanzitutto alla credibilità di chi proclama quello stesso sciopero. Io almeno la penso così…

Dobbiamo sbloccare i cantieri per far ripartire l’economia e creare posti di lavoro. Bene che il Presidente Conte ci abbia dato ragione, ora però bisogna abbattere la burocrazia e rilanciare il Paese. Proposta sulle tasse: se quest’anno non hai lavorato, non paghi le tasse. Una proposta di buon senso! Voi cosa ne pensate?

“Devo rivendicare con forza ciò che ha fatto il Governo. Lo faccio con estrema convinzione perché si è trattato di una risposta dell’Italia, e non di un singolo, a un fatto inaccettabile. Abbiamo messo in campo tutti gli strumenti appena avuta la notizia. Abbiamo rimpianti? Voglio essere sincero, sì. Tante volte ho pensato che forse se avessimo saputo prima avremo potuto agire prima. Ma quello che è certo è che dal momento in cui siamo venuti a conoscenza dell’evento c’è stata una reazione di squadra da parte di tutto il Governo. Appena informati della scomparsa di Giulio Regeni abbiamo segnalato immediatamente la cosa ai massimi livelli egiziani. Al ritrovamento del corpo abbiamo spiegato con molta chiarezza ad al-Sisi che non avremmo accettato verità di comodo e quando mi hanno detto ‘abbiamo preso i Killer di Regeni’ ho detto: non ci siamo capiti, non abbiamo bisogno di cinque cadaveri, noi vogliamo la verità. Invece, durante l’incontro con la nuova Primo Ministro del Regno Unito Theresa May andai giù piatto con lei perché secondo me su questa storia un paese amico come il Regno Unito non ha chiarito fino in fondo. Mi limito a dire questo. C’è qualcosa che non torna nella professoressa universitaria inglese che non risponde alle domande sulla morte di Giulio Regeni. La trovo una cosa inaccettabile.”

