REMZI E L’ITALIA RIFORMISTA, NON L’ITALIA COMUNISTA. E L’ITALIA SERVE IL RIFORMISNO NON IL COMUNISNO SE VUOLE SOPRAVIVERE.IN CHE SALSA VE LO DEVONO SPIEGARE?

Amici voi guardate solo un faccia della stessa medaglia, vediamola da un’altra angolazione giriamo la medaglia è valutiamo quale la faccia più democratica. . La sinistra dalemiana bersaniana del PD ha fatto di tutto, e c’è riuscita dal tradimento al Referendum 2016, con brindisi, affinché Renzi se ne andasse per prendersi in PD e ridurlo ad una riserva indiana dei burosauri comunisti e compagni. E si lamentano che Renzi voglia distruggere la sinistra? Renzi aveva portato il PD all’apice del riformismo centrista e democratico, disturbando i sonni annosi dei già citati traditori. Oggi Renzi prosegue nella sua politica di centrismo riformista ed europeista e democratico strappando alla destra fascista e antidemocratica del salvinismomelonismo, l’europeismo di quel che sopravvive di FI berlusconiana. E ci lamentiamo?

Ma allora è stato un fallimento. No non è stato un fallimento. E’ stato un tradimento dei burosauri comunisti. Nessuno aveva portato il PD al 40%, nessuno aveva salvato il Paese dal fallimento del ventennio berlusconiano e dalla nullafacenza dei governi Bersani e Letta. Solo il tradimento dei burosauri comunisti ha fatto fallire il governo Renzi Gentiloni alle elezioni 2018 (allettando il popolo comunista a votare grillino cedendo alle favole di grillo). Per il resto voi potete dire quello che volete e adagiarsi in leu-pd.

C'è chi mi dice ma quando era a capo del Pd Renzi lavorava per distruggere la sinistra?fateci capire

