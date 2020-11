CINQUESTELLOPOLI. PER FIVIRE SI SON FUMATO L’ONESTA.

CINQUESTELLOPOLI

Benvenuti, cari grillini, nel mondo reale che va dal bianco al nero! Dai condoni, al lavoro in nero del padre di Di Maio, fino alla Casaleggio Associati che ha ricevuto dalla Philip Morris 2 milioni di euro, dopo che in Parlamento il M5S ha votato per abbassare le tasse sull’acquisto delle sigarette elettroniche. Abbassando le tasse, e di tanto, ha fatto un favore enorme alla Philip Morris che le produce.

E smettetela di illudervi di essere il bianco immacolato. Per anni ci avete spiegato che l’unica cosa importante in politica è la limpidezza, l’onestà, la trasparenza. Siete riusciti a imbrogliare un terzo degli italiani parlando dell’onestà che non c’è mai stata, se non a parole. Avete distrutto il Paese incorniciandolo di ignoranza e valorizzando l’incapacità. Benvenuti nel mondo reale, questa volta senza la corona dell’onestà! Che ve la siete messa e tolta da soli!

Poveretti coloro che li anno votati ma per me gli sta bene. Truffatori…hanno ingannato tutti, raccontato balle, venduto favole, calunniato gli avversari politici non contenti .ho sentito a Omnibus sulla La7 che cercano di tirare in ballo anche Renzi e Italia Viva. Votarli è stato il più grande errore che gli Italiani abbiano fatto ! Honesta’.. honesta’..hanno preso in giro milioni di italiani promettendo il cambiamento, la trasparenza, l’onestà, la coerenza e la fedeltà al mandato elettorale unico. Sì sono spacciati per cavalli di pura razza e si scoprono asini che volano per gli elettori col naso in sù . Più falsi ed ipocriti della peggiore politica della prima repubblica. Quelli almeno erano più preparati. Ma non vi pare strano che i tg non ne parlano? Più strano che non ne parlano neanche quelli di Mediaset che non sembra sostenere né governo né 5 stronzi…..SVEGLIAAAA ELETTORE M5 STRONZI. …..L INFORMAZIONE NON HA CONTROINDICAZIONI. ..!!!!!! TU PUOI SOLO CONTINUARE A FARTI PRENDERE PER IL SEDERE DA INETTI FANFARONI NULLAFACENTI DIFFAMATORI E CORROTTI! !!!!!! CONTINUA A CREDERE ALLE PUTTANATE CHE TI PROPINA CHI È STATO PIÙ VOLTE CONDANNATO A RISARCIRE PER DIFFAMAZIONE! !!!!!! SVEGLIAAAA SE CE LA FAI.

